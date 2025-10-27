Retroclásica Bilbao 2025: 75 años Seat y sendos homenajes al Alpine y al icónico “de Lorenzo"

Retroclásica Bilbao, el salón de referencia para todos los aficionados a los vehículos clásicos, de época y colección del norte de España, llega este año a su décimo cuarta edición, que se celebrará una semana antes de lo habitual, los días 7, 8 y 9 de noviembre.

La feria bilbaina moviliza cada año alrededor de 40.000 asistentes, ocupando 2 pabellones del Bilbao Exhibition Centre (BEC). Entre exposición y aparcamiento gratuito de vehículos clásicos, Retroclásica Bilbao ocupa unos 35.000 m² en total.

Como en ediciones anteriores, un variado programa de actividades acompañará la celebración del salón. Concentraciones, exhibiciones, competiciones y homenajes se unen a la celebración de un salón muy esperado.

Esta nueva edición rendirá homenaje a una marca que marcó un antes y un después en la historia del automóvil español: SEAT, que cumple 75 años.

Seat 1400 | SEAT

Los visitantes podrán recorrer la evolución de la compañía, desde sus primeros modelos hasta los más recientes. La exposición reunirá piezas únicas y emblemáticas que simbolizan la transformación social y tecnológica que impulsó SEAT en el país.

También se rendirá tributo a Alpine, la emblemática marca francesa fundada por Jean Rédélé en 1955. En colaboración con Gaursa, la zona expositiva contará con un espacio especial dedicado a la firma, donde los aficionados podrán disfrutar de cuatro modelos representativos de su historia, desde los clásicos hasta las versiones más recientes.

Alpine 110 | Alpine

En la feria se exhibirá el “de Lorenzo”, un exclusivo coche artesanal diseñado y construido a mano por Xuan de Lorenzo. Este vehículo retro-futurista, con el que perteneció a un Pegaso Pedralbes, combina la esencia de los grandes clásicos con un homenaje a la elegancia y la durabilidad de épocas pasadas, convirtiéndose en una auténtica obra maestra del automovilismo.

Entre las exposiciones más singulares, Plentziaclassic traerá un espacio dedicado a motos que no triunfaron en su tiempo, pero hoy son auténticas joyas de colección. Modelos como la Shifty 900, la BMW K1, la DKW Rotativa o la Bultaco Bandido formarán parte de una exhibición que reivindica el valor de la innovación, incluso cuando el mercado no acompañó.

BMW K1 | EVENTOSMOTOR.COM

Aparcamiento de clásicos

El aparcamiento de clásicos es sin duda uno de los grandes atractivos de Retroclásica Bilbao 2025. En él se reúnen cientos de entusiastas de los vehículos clásicos que sacan sus joyas del garaje y las llevan al evento, para comentar con otros aficionados los secretos de su restauración o su mantenimiento.

Si tienes un coche clásico o una moto antigua, ésta es la oportunidad perfecta para presumir un poco, o mucho: qué debo saber antes de ir

Si vienes en coche o moto clásica tendrás un descuento especial en la entrada y podrás aparcar en el interior del recinto, en una zona especialmente delimitada en la que compartirás espacio con otros aficionados.

Retroclásica Bilbao 2021 | EVENTOSMOTOR.COM

Si tu coche o moto tiene matrícula histórica o más de 30 años necesitas una «ENTRADA PARKING CLÁSICOS +30″. Cada persona que va en el vehículo necesita una entrada para acceder al evento.

Las «ENTRADAS PARKING CLÁSICOS +30″ están disponibles para cualquiera de los tres días del evento, pero sólo son válidas durante un día. Si quieres ir varios días al evento, necesitas una entrada para cada día.

En estos momentos la consideración de vehículo histórico está establecida en 30 años de antigüedad, pero queremos facilitar el disfrute de la mayor cantidad de aficionados posible, por lo que hemos habilitado un pabellón especial para los coches y motos de entre 25 y 30 años.

Este aparcamiento estará disponible solamente durante la jornada del sábado 8 de noviembre y para acceder necesitas comprar una «ENTRADA PARKING CLÁSICOS 25-30 AÑOS». Cada persona que va en el vehículo necesita una entrada para acceder al evento.

Finalmente, si tu vehículo no llega a los 25 años de antigüedad, pero forma parte de una serie muy limitada o tiene alguna característica concreta que lo hace único, puedes escribirnos un mail a info@eventosmotor.com. Envíanos fotos de tu vehículo y cuéntanos qué es lo que lo hace tan especial. En el caso de que tu solicitud* sea aceptada, te enviaremos una autorización especial para mostrar al llegar al recinto.

En el caso de concentraciones especiales a partir de 10 vehículos puedes solicitar un permiso especial para acceder al aparcamiento durante la jornada del sábado. Escríbenos un mail a info@eventosmotor.com y te confirmaremos si todavía queda espacio disponible.

*El plazo de inscripción para estos vehículos finaliza el lunes 3 de noviembre.

Si hay otro requisito importante para acceder al aparcamiento de clásicos, además de la antigüedad del vehículo, es que éste se encuentre en perfecto estado de conservación, limpieza y originalidad. Recuerda que es la ocasión de lucirlo como se merece.

Coches clásicos de fabricación española | SEAT, Ford y Renault

Si tu vehículo no cumple con alguno de los requisitos que hemos explicado hasta ahora, puedes venir con tu coche o moto igualmente, pero debes adquirir una «ENTRADA GENERAL» y aparcar en otra zona de BEC. Recuerda que nuestro personal revisará la documentación de los vehículos clásicos que accedan con una entrada con descuento.

Cómo acceder al aparcamiento de clásicos

En cualquiera de los casos explicados hasta el momento, para acceder al aparcamiento de clásicos dirígete a la calle camional de carga y descarga, que se sitúa en la entrada sur de BEC, siendo el norte la fachada principal.

Cuando llegues al recinto muestra a nuestro personal tu entrada impresa o en el móvil, además de la documentación de tu vehículo. Puedes adquirir la entrada allí mismo, pero para facilitar los accesos te agradecemos que hagas la compra online y que lleves todo preparado para mostrar a nuestro equipo.

Las jornadas de sábado y domingo, aunque el evento abre sus puertas a las 10.00 de la mañana, abriremos el acceso al aparcamiento a las 9.30 horas, tratando de reducir las habituales colas para entrar.

Accesos BEC | EVENTOSMOTOR.COM

Entradas para Retroclásica Bilbao 2025

Tienes todos los modelos de entrada para Retro clásica Bilbao 2025 a la venta en el siguiente enlace

Debes saber también que no se admiten devoluciones en ninguno de los tipos de entrada disponibles, a excepción de cancelación o aplazamiento del evento.

'Mercadillo' de clásicos

Una cita ineludible para los amantes de los vehículos clásicos. Miles de aficionados reunidos en un mismo espacio. CORRAL GARAGE es una oportunidad única para vender tu coche o moto clásica.

Consulta en el siguiente archivo las tarifas y solicita tu inscripción escribiendo un mail a info@eventosmotor.com

Más infomación

Horarios:

Viernes 7: de 16.00 h. a 20.00 h.

Sábado 8: de 10.00 h. a 21.00 h.

Domingo 9: de 10.00h. a 20.00 h.

Entradas

Entrada general: 10,00 € (válida para un sólo día/persona). A la venta en taquilla y en este enlace.

Entrada para todo el evento: 24 €/ persona (a la venta sólo en taquilla).

Niños hasta 10 años gratis.

Descuentos disponibles**

ASISTENTES EN VEHÍCULO CLÁSICO: 7 € (entrada individual, descuento disponible para máximo 2 personas por vehículo). Ya a la venta en este enlace

Consulta la normativa completa del parking de clásicos aquí.

Gazte Txartela, Socios RACVN y Socios HIRUKIDE: descuento* de 1,00 € en entrada general, solo disponible en taquilla física. *Imprescindible presentar carnet en vigor.

Concentraciones (previa coordinación con la organización): 7,00 € (entrada individual, descuento disponible para un máximo de 2 personas por vehículo)

** Descuentos no acumulables.