Renault cambia para siempre la forma de hablar con el coche: Gemini ya está llegando a sus modelos

Junio se nos ha escapado ya, pero ha dejado novedades en materia tecnológica como la de Renault y la evolución en su sistema multimedia, que ahora incluye Inteligencia Artificial. A través de las actualizaciones por software, una incorporación progresiva de Gemini en las unidades ya en circulación del fabricante francés ha comenzado durante este último mes. ¿En qué consiste esta integración? ¿Cómo funcionará la versión avanzada que llegará a futuro?

El punto de partida es contar con la interfaz multimedia openR link con Google integrado y resulta que todos los modelos europeos actuales la poseen, incluyendo viejos urbanos conocidos como el Clio –gracias a su nueva generación– y el Captur. Y este sistema estrenado con el Megane E-Tech eléctrico en 2022, que hasta ahora funcionaba con Google Assistant y sus aplicaciones compatibles, encuentra en el rival de ChatGPT un sucesor de época, si bien esta reciente actualización no impide que, como usuarios, volvamos al Google Assistant si así lo quisiéramos.

Renault Clio | Renault

Al instalarse en toda la gama de Renault Europa, Gemini trabaja en los coches de la firma con 13 idiomas posibles. Lo puedes usar en español, en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en neerlandés, en sueco, en japonés, en polaco, en portugués, en danés, en noruego y en turco. Y aunque su injerencia implica el control por voz de la climatización, el sistema de infoentretenimiento y de los ajustes del vehículo, destaca por lo que aporta en la navegación inteligente.

Lo mejor vendrá con Gemini Live

Gemini no solo te diagrama las rutas con datos en tiempo real, sino que también las planifica de acuerdo a la autonomía de cada vehículo en el caso de los coches eléctricos. Por supuesto, uno de los roles centrales pasa por mitigar la distracción al reducir el uso táctil y tampoco falta la interacción propia de la IA en los coches basada en las respuestas a preguntas que hacemos de diversos temas, pero lo mejor vendrá una vez que se ponga en práctica la faceta evolucionada del asistente de voz.

Gemini en Renault | Renault

Una vez que la marca estrene el Gemini Live –próximamente, según ha informado Renault–, el sistema humanizará el trato entre hombre y máquina: la experiencia consistirá en conversaciones más fluidas y espontáneas, ya que no será necesario repetir el habitual "Hey Google" y, aún más interesante, podremos interrumpir al asistente de voz en plena interacción.

Renault promete más mejoras a futuro. Además de agregar idiomas, que, por cierto, con el Gemini Live podrán cambiarse en tiempo real, la IA irá actualizándose de manera automática.