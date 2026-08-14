No existe periodo de gracia: esto pasa si la ITV lleva 15 días caducada

Muchos conductores tienen serias dudas sobre los plazos y multas tras vencer la inspección técnica. ¿Crees que por tener la ITV caducada solo 15 días estás totalmente a salvo de recibir una sanción administrativa?

¡Mucho cuidado porque no existe ningún periodo de gracia legal ni margen de cortesía! La vigencia de tu inspección termina el día exacto que indica la tarjeta de tu vehículo. Si circulas con la ITV vencida, la multa habitual es de 200 euros, sin detracción de puntos del carnet. Puedes reducirla a 100 euros realizando el pronto pago en los siguientes 20 días naturales.

Tampoco te libra de multa tener una cita previa reservada o que la página web estuviera caída. Si acudes a la inspección y resulta desfavorable, circular fuera de los trayectos autorizados al taller implica otros 200 euros. Peor aún es una ITV negativa, donde circular se sanciona con 500 euros y exige usar grúa.

Incluso superarla con éxito pero no llevar colocado el distintivo V-19 supone una sanción de 80 euros. Ten en cuenta que un coche estacionado en la vía pública también puede ser detectado y sancionado. Y ante un accidente, el seguro obligatorio responderá ante terceros, pero los daños propios dependerán de tu contrato.

Comprueba hoy mismo la fecha exacta de tu documentación para evitar imprevistos con las autoridades.