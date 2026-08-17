Hyundai ya tiene su Golf eléctrico: 456 km de autonomía y tamaño europeo, aunque empieza rozando los 40.000 euros

Durante años hemos escuchado hablar del coche eléctrico que debía ocupar el lugar de los compactos tradicionales. Hyundai parece haber decidido tomárselo literalmente. El nuevo Hyundai Ioniq 3 tiene prácticamente las dimensiones de un compacto europeo de toda la vida, ofrece más de 450 kilómetros de autonomía y ya conocemos cuánto costará su primera versión en España: 39.390 euros.

Puede que Hyundai tenga modelos eléctricos más baratos y otros mucho más sofisticados, pero probablemente ninguno tenga tanta importancia para el mercado europeo como este.

Ioniq 3 | HYUNDAI

Hyundai acaba de crear su particular Golf eléctrico

La comparación sirve sobre todo para entender su planteamiento. El Ioniq 3 mide 4,17 metros de longitud en su configuración N Line, 1,80 metros de anchura y cuenta con una distancia entre ejes de 2,68 metros. Es decir, se mueve exactamente en ese territorio que durante décadas han ocupado los compactos europeos.

Y esto no es casualidad. Hyundai asegura que el coche ha sido desarrollado y probado teniendo especialmente en cuenta al cliente europeo, desde el tamaño exterior hasta la puesta a punto de la suspensión, la dirección o el aprovechamiento del habitáculo. Su producción también estará relativamente cerca: saldrá de la fábrica que Hyundai tiene en İzmit, Turquía.

Es una estrategia bastante diferente a la de intentar adaptar a Europa un gran SUV eléctrico concebido para varios continentes. El Ioniq 3 nace directamente con nuestras carreteras, ciudades y hábitos de utilización en mente.

Hyundai Ioniq 3 | Hyundai

456 kilómetros de autonomía para el primero que llega a España

La gama española comienza, por ahora, de una forma bastante peculiar. Hyundai estrenará el modelo con una única versión N Line de 135 CV, batería de 61 kWh y tracción delantera. Homologa 456 kilómetros de autonomía WLTP y acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos, con una velocidad máxima de 167 km/h.

Su precio es de 39.390 euros antes de aplicar posibles descuentos o promociones. No es precisamente un eléctrico barato, aunque hay un matiz importante: esta N Line no será el verdadero modelo de acceso. Hyundai ampliará posteriormente la oferta con nuevos acabados y motorizaciones.

De hecho, Hyundai ya contempla internacionalmente una gama más extensa para el Ioniq 3, con dos tamaños de batería y autonomías proyectadas superiores a 344 kilómetros en Standard Range y 497 kilómetros en Long Range, dependiendo de la configuración.

Hyundai Ioniq 3 | Hyundai

No es otro SUV eléctrico más

Probablemente ahí esté la parte más interesante del Ioniq 3. Mientras el mercado se ha llenado de SUV y crossover eléctricos, Hyundai recupera una fórmula mucho más cercana a la del compacto convencional con portón. Una categoría que durante décadas fue una de las más importantes en Europa.

Y pese a sus dimensiones contenidas, promete bastante espacio. Hyundai anuncia hasta 441 litros de capacidad de carga y añade un compartimento de 119 litros bajo el piso del maletero. También puede disponer de tecnología V2L para alimentar dispositivos externos con hasta 3,6 kW.

En el interior también estrena algo importante para Hyundai. El Ioniq 3 es el primer modelo europeo de la marca equipado con Pleos Connect, su nueva plataforma multimedia basada en Android Automotive OS, con pantallas de hasta 14,6 pulgadas, aplicaciones instalables y un asistente de voz apoyado en inteligencia artificial.

Hyundai Ioniq 3 | Hyundai

El verdadero precio interesante todavía está por llegar

Los 39.390 euros de esta primera versión pueden hacer que el Ioniq 3 parezca caro, especialmente en un mercado en el que las ofertas y ayudas están provocando importantes diferencias entre tarifas oficiales y precios finales.

Pero probablemente esta N Line de lanzamiento no sea el Ioniq 3 que termine vendiéndose en mayor volumen. La clave estará en cuánto cuesten los futuros acabados más sencillos.

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p>Porque Hyundai ya ha hecho la parte difícil: construir un eléctrico compacto, con dimensiones realmente europeas, autonomía suficiente para salir de la ciudad y un habitáculo pensado para utilizarse como coche principal. Ahora falta saber si, cuando llegue la gama completa, también consigue ponerle un precio digno de ese papel de nuevo compacto para las masas.