Cómo pedir el duplicado de tu carnet de conducir en 5 minutos y sin ir a la DGT

Si has perdido el carnet de conducir, no te preocupes: no tienes que volver a examinarte ni a renovarlo si sigue en vigor. Puedes pedir un duplicado fácilmente para seguir circulando de forma legal.

¡No vuelvas a renovar tu carnet de conducir si lo has perdido o te lo han robado! Mucha gente comete este error y pierde tiempo. Si tu permiso sigue en vigor, solo necesitas un duplicado de la DGT.

Mantendrás exactamente la misma fecha de caducidad sin repetir el examen médico. Tienes tres opciones para tramitarlo en 2026: por Internet con Cl@ve o certificado digital, llamando al 060, o de forma presencial con cita previa. Si es por pérdida, robo o deterioro, la tasa 4.4 cuesta 20,81 euros. Pero atención: si el trámite es por cambiar tus datos personales, ¡es totalmente gratis!

Al terminar la gestión, te entregarán un documento provisional válido por seis meses para conducir únicamente por España. Y la tarjeta física definitiva te llegará directamente a tu casa en aproximadamente un mes y medio. Así de rápido y sin complicaciones.

Este proceso aplica exclusivamente dentro del territorio nacional.