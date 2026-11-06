Arrancar el coche con pinzas no es suficiente: cuánto tiempo debes dejarlo en marcha para que se cargue la batería

El frío de las mañanas suele agotar las baterías de los coches y dejarnos tirados en el momento más inoportuno. Si tu vehículo es automático o estás en terreno llano, la única solución rápida es utilizar unas pinzas de arranque. ¡Mucho cuidado al arrancar tu coche con pinzas porque podrías romperlo por completo!

Si usas el método tradicional en un coche moderno, un pico de corriente puede destrozar la centralita. Para evitarlo, conecta el cable rojo a los polos positivos de ambas baterías. Luego, pon el cable negro en el negativo del coche donante. Pero el otro extremo no lo conectes a la batería agotada: engánchalo a una toma de tierra o pieza metálica del motor. Espera dos minutos, arranca el coche donante y déjalo encendido otros dos minutos antes de arrancar el tuyo.

Y aquí viene el gran error que comete casi todo el mundo. Dejar el coche al ralentí no carga la batería porque el alternador apenas genera energía en ese estado. Tampoco hay un tiempo fijo para dejar las pinzas puestas tras conseguir el encendido. Lo que realmente debes hacer es quitar los cables y ponerte a conducir de inmediato. Conduce durante treinta minutos por autopista y apaga todos los accesorios eléctricos para lograr una carga aceptable.

Aplica siempre estos sencillos pasos para no dañar los componentes electrónicos de tu vehículo. Así lograrás recuperar la batería de forma totalmente segura y sin sorpresas.