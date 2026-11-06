Las balizas V16 conectadas registran más de 62.000 activaciones en octubre

Las balizas V16 conectadas registraron 62.227 activaciones durante octubre en España, lo que supone una media de 2.007 incidencias diarias.

Así se desprende del último análisis, realizado por Netun Solutions, empresa tecnológica española especializada en seguridad vial conectada, de los datos publicados en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico (NAP-DGT).

El informe revela diferencias significativas en la distribución semanal de las activaciones. Los viernes se consolidan como los días de mayor actividad, con una media de 2.425 incidencias diarias, un 64,2% más que los domingos, cuando se registran una media de 1.477. Esta tendencia se mantuvo durante todo el mes, ya que los cinco viernes de octubre superaron la media diaria general.

En concreto, el viernes 2 de octubre fue la jornada con mayor número de activaciones, con 2.535 incidencias registradas, mientras que el domingo 18, con 1.400, presentó el valor más bajo del mes.

Estos patrones ponen de manifiesto el valor de la información que proporcionan los dispositivos conectados para identificar los momentos de mayor actividad y analizar cómo se distribuyen las incidencias a lo largo de la semana.

Una información que puede contribuir a mejorar el conocimiento de lo que sucede en las carreteras y facilitar el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la prevención y la seguridad vial.

Madrid aumenta sus activaciones un 16% respecto a agosto

El análisis territorial también refleja diferencias relevantes entre comunidades autónomas.

Andalucía encabeza el número de activaciones registradas durante octubre, con 11.953 incidencias, lo que representa el 19,2% del total nacional. Le siguen Cataluña, con 8.171; la Comunidad de Madrid, con 7.347; la Comunitat Valenciana, con 6.734; y Galicia, con 4.653. En conjunto, Andalucía, Cataluña y Madrid concentran el 44,1% de las incidencias publicadas durante el mes.

En cuanto a la evolución territorial, destaca el comportamiento de la Comunidad de Madrid, que registra un incremento del 16% en sus activaciones respecto a agosto, aunque presenta una reducción del 4% en su media diaria frente a septiembre.

Por su parte, Andalucía experimenta un descenso en el volumen de incidencias, mientras que Cataluña aumenta sus registros mensuales un 2,6% respecto a septiembre. Canarias presenta también una evolución destacada, con 3.075 incidencias durante octubre y un incremento del 3,3% en su media diaria respecto al mes anterior.

Más de 62.000 incidencias registradas pese a la moderación respecto al verano

El mes de octubre mantiene un volumen significativo de actividad, aunque las cifras se sitúan por debajo de las registradas durante los meses de verano. Las 62.227 incidencias publicadas suponen un descenso del 3,5% respecto a las 64.488 de septiembre, mientras que la media diaria disminuye un 6,6%.

El análisis de estos datos permite identificar tendencias de comportamiento, diferencias entre territorios y patrones temporales que aportan información de interés para comprender mejor las incidencias que se producen en las carreteras españolas.

La conectividad: la clave para transformar los datos en información

Para Netun Solutions, el valor de las balizas V16 conectadas va más allá de su función de señalización de emergencia. La conectividad permite que las incidencias generen información que puede ayudar a comprender mejor cómo, cuándo y dónde se producen las situaciones de riesgo en carretera.

En este contexto, Incidence, la plataforma de análisis de datos de Netun Solutions, permite estudiar la información asociada a las activaciones de las balizas V16 conectadas, identificar patrones de comportamiento y observar su evolución temporal y geográfica.

Este conocimiento resulta muy relevante para avanzar hacia un modelo de seguridad vial más conectado, en el que la información contribuya a anticipar riesgos y a mejorar la capacidad de respuesta ante las incidencias.

“Es clave aprovechar el potencial de la conectividad para convertir los datos en conocimiento útil", señaló Cristina Martínez, responsable de comunicación de Netun Solutions.

"El objetivo no es únicamente disponer de dispositivos capaces de comunicar una incidencia, sino avanzar hacia un ecosistema en el que esa información permita conocer mejor lo que sucede en las carreteras y contribuya al desarrollo de entornos de circulación más seguros”, concluyó.