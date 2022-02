¿Por qué sale agua del tubo de escape de mi coche?

Más información Los 4 cambios más importantes de la Ley de Tráfico que llega en un mes

Seguro que en más de una ocasión, sobre todo cuando las temperaturas ambiente son relativamente bajas, te has fijado en la cantidad de "humo" que emiten los tubos de escape de nuestros coches. Seguro que también te has fijado en el hecho de que cuanto más 'grande' es el motor que utiliza ese vehículo, más humo expulsan los tubos de escape, de manera que un motor 1.0 de tres cilindros no emite la misma cantidad de humo y vapores que un 4.0 V8.

En alguna ocasión, especialmente si el motor ha estado funcionando durante un rato a ralentí o si lo aceleramos de manera exigente, podremos notar como el tubo de escape expulsa gotas de agua de manera relativamente intensa, una situación que puede alarmar a más de un usuario. Y es que, si mi coche utiliza gasolina o gasóleo y aire para funcionar...¿por qué en el tubo de escape encontramos agua y por qué mi coche expulsa líquido de manera habitual por el tubo de escape? ¿Significa eso que se me ha roto el motor, o que está funcionando de manera irregular?

¿Por qué mi coche echa agua por el tubo de escape?

Tranquilos todos: el agua en el tubo de escape es un fenómeno absolutamente normal, del que no tenemos que alarmarnos lo más mínimo siempre y cuando sea una situación que se de en unos márgenes razonables. Para empezar, debes tener en cuenta que el aire que utiliza el motor de tu coche, que es el mismo que tú respiras, contiene cierta humedad, de manera que ya empezamos a sumar "agua" a la ecuación.

Por otro lado, debes tener también en cuenta que los carburantes que utiliza el motor de tu coche contienen moléculas de hidrógeno y carbono, siendo la fórmula química general del gasóleo común C12H26. La de la gasolina es variable dependiendo de su composición, pero cuenta también con moléculas de hidrógeno y carbono. Si te has fijado, tanto en el caso del gasoil como en el caso de la gasolina encontramos numerosas moléculas de hidrógeno, de ahí que se les conozca como hidrocarburos.

Cuando se produce la combustión en el interior de los cilindros, uno de los productos resultantes al unirse moléculas de hidrógeno con moléculas de oxígeno es el H2O: el agua. Es por ello que, al arrancar nuestro coche, especialmente cuando el motor está frío y la centralita inyecta más combustible para calentar los elementos anticontaminación más rápido, el motor de nuestro coche eche vapor de agua y expulse gotas por el tubo de escape, de manera que no tienes que preocuparte: el motor de tu coche sigue funcionando correctamente.

