¿Qué hay bajo el capó? Todo lo que debes saber ahora para aprobar tu examen de conducir

Muchos conductores ven el vano motor como un lugar confuso y peligroso, pero es más sencillo de lo que parece si sabes identificar cada pieza. ¿Te da miedo tocar algo y romperlo?

El motor de tu coche no es un laberinto prohibido, es una máquina que puedes entender:

Localiza el depósito de refrigerante, es ese traslúcido con un líquido de color. Lo reconocerás fácilmente debido a que en el tapón habrá una alerta para que no lo toques en caliente.

La varilla amarilla o naranja, que suele tener un asa, te dirá el nivel de aceite. Además, cerca de ella sueles encontrar el tapón para rellenar el aceite, que suele estar indicado con el dibujo de una aceitera.

En cuanto al líquido de frenos, es un depósito más pequeño que se identifica porque en el tapón suele llevar en tipo de líquido que usa, y siempre es DOT y un número. Por ejemplo DOT 3.

Si ves una caja cuadrada unida a un tubo enorme, ahí dentro es donde encontrarás el filtro del aire.

La batería es sencilla, la localizarás por su símbolo “+” en el polo positivo y “-” en el negativo.

Por último, la caja de fusibles suele estar a la derecha, y podrás reconocerla porque sale de ellas un gran número de cables y se puede abrir.

Con esta guía visual, los componentes mecánicos de tu coche dejarán de ser desconocidos.