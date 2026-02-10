El error que cometerás al comprar un coche este 2026 tanto si eliges coche nuevo como de ocasión

Comprar un coche es una de las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida, y en este 2026 el dilema entre apostar por un vehículo nuevo o lanzarte a por uno de ocasión se ha vuelto más complicado que nunca. Los datos indican que cada vez más españoles se decantan por la segunda mano, aunque sigue habiendo un buen porcentaje de conductores que no se fían de los coches usados y prefieren estrenar. Morad, mecánico y creador de contenido, ha revelado varios detalles clave que marcan la diferencia entre hacer un buen negocio y perder miles de euros.

Lo que los concesionarios callan

El mayor beneficio de hacerse con un vehículo sin estrenar es evidente. Nunca antes se ha usado, y eso significa que no ha sufrido accidentes, que todas sus piezas están en perfecto estado y que puedes personalizarlo a medida. El mantenimiento suele ser más barato en los primeros años, mientras que la mayoría vienen con garantía de tres años como mínimo, lo que te da una tranquilidad que con un usado no vas a tener.

Concesionario de coches | Europa Press

También incorporan más elementos de seguridad y motores más eficientes que los modelos antiguos, así que si valoras la tecnología punta, estrenar tiene sentido. Pero aquí viene la trampa gorda que nadie te cuenta con todas las letras. Los coches nuevos pierden valor nada más salen del concesionario, y estamos hablando de una depreciación que puede alcanzar el 20% en el primer año, total que si compras un coche por 25.000 euros y al año siguiente decides venderlo, te vas a llevar un disgusto cuando veas que apenas vale 20.000 euros aunque esté impecable.

Más allá del precio del propio coche, tendrías que pagar impuestos más altos y pólizas de seguro más elevadas. Las aseguradoras cobran más por los vehículos nuevos que por los usados, ni te cuento si sumas la depreciación inmediata, los impuestos superiores y el seguro más caro. Podrías estar tirando varios miles de euros en el primer año solo por el privilegio de estrenar, y eso sin contar que muchos modelos vienen con equipamiento básico y luego te clavan con los extras hasta que el precio final se dispara.

Las joyas ocultas del mercado usado

Morad comenta que hay verdaderas joyas entre los vehículos de ocasión, pero al mismo tiempo advierte que tienes que saber qué mirar antes de cerrar la compra. Lo primero es levantar el capó y mirar si hay restos de aceite por el motor, porque eso podría indicar una fuga que te va a salir cara de arreglar.

También es importante revisar el volante, porque si ves que tiene mucho desgaste y el kilometraje es muy bajo, seguramente han manipulado el cuentakilómetros. En el caso de los vehículos de importación, el experto recomienda fijarse especialmente en los bajos para ver si tienen mucho óxido, ya que los coches que vienen de países con climas más húmedos o que usan mucha sal en las carreteras en invierno suelen tener este problema, y no te vas a enterar hasta que sea tarde si no miras bien.

No basta con mirar el año de fabricación en el papel. Tienes que comprobar cómo y cuánto lo han tratado los propietarios anteriores, y eso incluye revisar el libro de mantenimiento para ver si le han hecho las revisiones en plazo o si se lo han saltado a la torera. La ventaja de la segunda mano es brutal en términos económicos, porque puedes conseguir un coche de tres o cuatro años por casi la mitad de lo que costó nuevo, mientras que los seguros y los impuestos son más bajos, aunque la clave está en encontrar un vendedor honesto o un concesionario de confianza que te garantice el estado real del vehículo.

Vehículos de ocasión en venta. | EP

Qué decisión te conviene de verdad

Si tu presupuesto es ajustado y no te importa asumir algo de riesgo, la segunda mano merece la pena. Con paciencia y conocimiento puedes encontrar coches que apenas han rodado y están en perfecto estado por un precio muy inferior al de uno nuevo, vamos, que, si estás dispuesto a dedicarle tiempo a buscar y a revisar bien el coche antes de comprarlo, podrías ahorrarte miles de euros sin renunciar a la calidad.

Por otro lado, si valoras la tranquilidad por encima del ahorro y quieres un coche con garantía completa y sin historias raras, comprar uno nuevo te cuadrará mucho más aunque te cueste más dinero al principio y aunque sepas que vas a perder valor desde el primer día. A cambio tendrás la seguridad de que no te vas a encontrar sorpresas en el taller durante los primeros años, y eso para mucha gente vale su peso en oro, pues el ahorro mental de no tener que preocuparte por averías inesperadas compensa la pérdida económica inicial.

No hay una respuesta única para todos los casos porque depende de tu presupuesto, de tu tolerancia al riesgo y de cuánto tiempo estés dispuesto a dedicarle a buscar, pero lo que está claro es que tanto si optas por nuevo como por segunda mano, necesitas hacer los deberes antes de firmar nada. Comprar un coche sin informarte bien es la mejor forma de tirar el dinero, y en 2026 con los precios por las nubes, no te puedes permitir ese lujo ni de broma.