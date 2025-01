Lo que no te han dicho sobre el límite de 96 días al año para coches históricos

Si eres propietario de un vehículo histórico habrás oído hablar del nuevo reglamento el cual establece un límite de 96 días de uso al año. Desde que se anunció este reglamento, esta medida ha generado tanto revuelo como confusión. Y efectivamente, no lo han explicado del todo: hay algunos aspectos que tal vez no son tan restrictivos como parecen simple vista.

A mí, personalmente, lo primero que me ha llamado la atención es el por qué de los 96 días. ¿Cómo controlará la DGT que solo uses tu coche exactamente 96 días al año? Actualmente no existe ningún sistema que pueda registrar cuántas veces sacas el coche del garaje. Entonces, lo único que queda son las cámaras de videovigilancia, pero no valdrá cualquier cámara de tráfico.

Coches clásicos | Centímetros Cúbicos

La clave: reconocimiento de matrículas, utilizados en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

El origen de este límite de 96 días tiene mucho que ver con estas ZBE. La principal preocupación de las autoridades es que los coches históricos, al estar exentos de ciertas normativas de emisiones, se conviertan en una escusa para entrar masivamente a estas zonas. Por eso, el enfoque no parece limitar los días de utilización de tu coche, sino más bien los días en que tu coche sea captado por las cámaras de las ZBE.

Además, por si no te habías dado cuenta, hay otro dato interesante: 96 días al año equivalen más o menos a los fines de semana del año. ¿Será esto casualidad?. No lo creo. La idea parece estar enfocada en garantizar que los coches históricos no se conviertan en vehículos de uso diario, pero dejando margen para que los propietarios puedan disfrutar de ellos en salidas puntuales o eventos. Fuera de las ZBE es poco probable que encuentres restricciones reales.

Sin embargo, no todo el mundo vive en zonas rurales o fuera de las grandes ciudades. Aquí es donde surge una clara preocupación: ¿cómo diferenciar entre quienes hacen un uso razonable del coche y quienes podrían intentar abusar del sistema? Para los residentes en áreas con ZBE se trata de una medida mucho más restrictiva.

Vehículo histórico | Pixabay

Si no pasas por una ZBE, es probable que no exista el límite

La DGT no ha aclarado todas las dudas y aspectos técnicos que tiene esta nueva normativa. Por ejemplo, ¿qué ocurre si tu coche histórico entra en una ZBE 97 días al año por despiste o necesidad? ¿Habrá sanciones automáticas, se estudiará caso por caso o se aplicará algún porcentaje de tolerancia?

Salvo que alguien decida llevar su coche histórico todos los días a una ZBE, lo más probable es que no encuentres ningún tipo de problemas con esta limitación. Puedo opinar tras haberme informado para escribir este artículo que se trata de una medida más enfocada a evitar que de forma masiva se cambien coches con etiqueta medioambiental no ecológico por históricos que una limitación real al uso de estos vehículos.

En cualquier caso, se vuelve a poner sobre la mesa el debate entre proteger el medio ambiente y preservar el patrimonio automovilístico. ¿Es esta la mejor forma de hacerlo? Si tienes un coche histórico podrás disfrutar de él, pero con cabeza, probablemente solo encontrarás problemas si decides desafiar a las cámaras.