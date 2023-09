¿Qué coches son más susceptibles de ver su kilometraje manipulado?

Cada año se venden en España varios coches usados por cada uno nuevo que se matricula, en una tendencia que parece no tener freno. Como es lógico, los potenciales compradores suelen poner su atención en el kilometraje de su posible compra como un indicativo del estado del vehículo, sin embargo, tras este aparente factor de confianza pueden esconderse defectos ocultos, especialmente en los coches más antiguos.

Cuentakilómetros | Pixabay

Un reciente análisis realizado por la empresa especializada en informes de vehículos CarVertical en 14 países europeos, España incluida, revela que el 11,5% de los vehículos en territorio español presentan evidencias de manipulación en su kilometraje. Y ojo, porque se admite que el 37% de estos vehículos registra algún tipo de daño. Concretamente, los coches con un rango de edad comprendido entre los 10 y los 20 años son los más susceptibles a estas sufrir estas irregularidades: el 18,5% de los vehículos fabricados en 2006 evidencian alteraciones en sus cuentakilómetros, seguidos por el 18,3% de los fabricados en 2004 y el 17,7% de los producidos en 2003.

Un grave problema de seguridad

Es fundamental que los compradores extremen las precauciones al adquirir vehículos con edades "elevadas". En líneas generales, aquellos compradores que optan por vehículos más recientes se enfrentan a un menor riesgo de verse afectados por prácticas fraudulentas relacionadas con el kilometraje. Es cierto que en los últimos años los fabricantes de automóviles también han extremado las precauciones, desarrollando sistemas electrónicos mucho más difíciles de manipular.

CarVertical indica que en España se observó un punto de inflexión en 2016, cuando la proporción de vehículos con cuentakilómetros alterados disminuyó de manera significativa. De esta manera, los coches fabricados a partir de 2017 presentan menos riesgo de tener el cuentakilómetros manipulado. En lo que respecta a daños, los vehículos más antiguos suelen tener menos incidentes registrados. Esto no se debe necesariamente a que los conductores hayan sido más cuidadosos en el pasado, sino a que la información sobre los incidentes producidos no se solía registrar de manera digital.

En el contexto particular de los vehículos fabricados en el entorno de 2010 es dónde se encuentra el mayor registro de daños, con un 48,6% de los coche inspeccionados por CarVertical presentando algún tipo de daño. Desde la empresa, no obstante, se resta gravedad a este dato ya que "es normal que los vehículos sufran daños al menos una vez cada 5 años, especialmente en entornos urbanos. Además, es plausible que algunos daños no hayan sido registrados, ya que los pequeños rasguños y abolladuras podrían no haber sido una gran preocupación para los propietarios de coches más antiguos".