El primer eléctrico de Ferrari podría cambiar por tercera vez de nombre por problemas legales

El primer modelo 100% eléctrico de Ferrari ha llegado entre turbulencias. Se anunció su lanzamiento bajo el nombre Elettrica. Sin embargo, esta denominación fue descartada para dar paso a Luce. Parecía que esta designación sería la definitiva, pero la marca italiana podría enfrentar problemas legales que le obliguen a cambiar por tercera vez.

Los obstáculos están relacionados con otra marca, la japonesa Mazda, que entre 1966 y 1995 tuvo en su catálogo una berlina de alta gama llamada Luce. Es muy probable que este nombre no le suene de nada, que no lo ubique, porque así no se le llamó en Europa. En nuestro continente se conoció como el Mazda 929.

Mazda Luce | Mazda

Coche discreto

En España, este noche no tuvo demasiado éxito y se ha convertido en una pieza de coleccionista en peligro de extinción. Integraba un motor de combustión V6 de 3.0 litros que llegaba a entregar más de 200 CV de potencia, vinculado a una transmisión de cuatro marchas y a una tracción trasera. Aunque su paso por el mercado europeo fue más bien discreto, ahora puede fastidiar a una de las marcas más históricas del continente.

Mazda nunca había registrado el nombre Luce legalmente porque no temía que fuera usado de nuevo. Sin embargo, Ferrari sí lo hizo el pasado 9 de febrero, mismo día en que reveló que esta sería la denominación del modelo. El 4 de marzo, Mazda ya registró Luce para que la designación de su antiguo coche no pueda ser usado por terceros.

Ferrari Luce | Ferrari

As en la manga

Si a la marca japonesa no le importase que Ferrari usara la palabra Luce, no tendría por qué registrarla a posteriori. Es decir, es posible que dentro de poco se genere un conflicto judicial entre ambos fabricantes. Aunque el italiano cuenta con un as en la manga. Realmente, ellos han registrado el nombre “Ferrari Luce”, no solo el concepto Luce por separado. De esta manera, no coincidiría de forma exacta a la denominación usada por Mazda.

Ferrari deberá darse prisa para resolver el asunto del primer modelo 100% eléctrico de su historia porque la presentación definitiva del modelo está programada para el mes de mayo. Obviamente, cuando lo saquen a la luz tendrán que hacerlo con su nombre oficial para la eternidad. La marca italiana está a punto de darnos a conocer un coche que supone un hito en su prestigiosa existencia.