LO MEJOR DE LA SEMANA: Xiaomi U7 Ultra, nuevo Dacia Striker y Mercedes VLE

Dacia continúa imparable y llegando a todos los públicos. Ahora lo hace con el Striker, un crossover familiar de 4,62 metros. Mostrando una posible evolución del lenguaje de diseño de la marca, con faros horizontales, nueva firma lumínica y un segmento vertical a los lados.

A lo que suma una rompedora parte trasera con pilotos en forma de “T” y una franja negra que los une. El Striker es multienergía por su gama de motores térmicos, híbridos y las versiones ECO-G adaptadas a GLP.

Dacia Striker | EP

Mercedes siempre ha sido referencia en grandes monovolúmenes de lujo. Y ahora da un salto con el VLE. Construido sobre una nueva plataforma para mejorar la integración de baterías y ofrecer más comodidades y dinamismo, cuenta con una longitud de 5,31 metros, ofrece configuraciones de cinco a ocho plazas y un habitáculo tecnológico multipantalla, que también aporta un sistema de infoentretenimiento para la parte trasera.

El Mercedes VLE tendrá hasta 400 CV de potencia y más de 700 kilómetros de autonomía.

Mercedes VLE | Mercedes Benz

Xiaomi ha irrumpido a lo grande en el sector del automóvil con coches como el SU7 Ultra, un modelo que en su versión de desarrollo logró la vuelta rápida en el circuito de Nürburgring Nordschleife.

Se mueve con tres motores eléctricos con una potencia combinada de 1.548 CV, que le permite acelerar de 0 a 100 en 1,98 segundos. Unas prestaciones apoyadas con aerodinámica avanzada y componentes en fibra de carbono. El Xiaomi SU7 Ultra está en Madrid hasta el 31 de marzo en Caleido.

Ya hemos conducido el Xiaomi SU7 Ultra, y tú también puedes conducir sus más de 1.500 CV, aunque no de la forma que crees | Xiaomi

Hyundai España continúa apostando por la competición y afronta 2026 con un ambicioso programa deportivo: El madrileño, Pepe López, volverá a luchar por el título en el Supercampeonato de España de Rallyes, acompañado por David Vázquez como copiloto.

Por su parte, Arnau Bartés y Melisa Lorenzo afrontan su primera temporada con el i20 N Rally2 en el Supercampeonato de España de Rallyes, tras vencer en la copa Hyundai i20N Rally en 2025.

Mientras que en el Campeonato de España de Energías Alternativas, José Manuel Pérez-Aicart y Fico Herrera se pondrán al volante del Hyundai INSTER Cross.

Hyundai Inster Cross | Hyundai

La calle Doctor Esquerdo, en Madrid, estrechamente relacionada con la historia de Citroën en España, fue el escenario elegido para albergar boxes, gradas VIP y pantallas gigantes y convertirse, por unas horas, en un circuito en el que contemplar la espectacularidad de la Fórmula E, apenas una semana antes de su puesta de largo en el Circuito del Jarama.

Citroën Racing organizó una espectacular exhibición de su monoplaza Gen3 Evo en pleno centro de la capital con la piloto Tatiana Calderón al volante y que reunió a 8.600 espectadores. Citroën Racing celebró así su legado deportivo y acercó la tecnología de la Fórmula E a los madrileños.

Citroën en Fórmula E | CC

Takamoto Katsuta y Aaron Johnston se proclamaron vencedores en la prueba más dura del WRC, el Safari Rally de Kenia, a los mandos de su Toyota GR Yaris Rally1. Los segundos en subirse al cajón, casi pisándoles los talones a los ganadores de la cita, fueron Adrien Fourmaux y Alexandre Coria con su Hyundai i20 N Rally1.

La tercera posición fue para Sami Pajari y Marko Salminen con su Toyota GR Yaris Rally1. La próxima cita del WRC será el Rally de Croacia, entre los días 10 y 12 de abril.