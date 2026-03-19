¿Tendrá el Tesla Roadster un asiento «monolítico»?

El próximo 1 de abril tendremos una de las noticias más esperadas sobre Tesla en 2026, novedades sobre el diseño de la actualización de su modelo Roadster, el primero producido por la marca estadounidense, con el significado y la carga emocional que eso supone. Aunque solo quedan dos semanas, no hay demasiada paciencia para aguantar hasta la revelación definitiva, así que ya existen numerosas especulaciones sobre sus posibles elementos. Uno de esos rumores es muy sólido por un argumento en concreto.

El pasado 5 de marzo, Tesla registró la patente US 20260061898 A1 en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América. Bajo esos números, se esconde la creación de un asiento integral. Es decir, de una sola pieza, y dada la fecha del registro las posibilidades de que se vaya a integrar en el Roadster son muy altas.

Tesla Roadster | Tesla

Optimización del rendimiento

Para conseguir desarrollar un asiento “monolítico” hace falta invertir en innovación y tecnología. El proceso de construcción es a través de la técnica del termoformado (aplicado en numerosas industrias), que consiste en fundir los distintos materiales, fibra de vidrio, fibra de carbono o nailon, para unirlos en un mismo conjunto.

El resultado es optimizar los efectos del asiento sobre el rendimiento del coche. Sobre todo, al ser de una sola pieza, reduce bastante el peso, aportando a que el vehículo alcance una mayor velocidad máxima y la prometida aceleración de 0 a 100 en menos de 2 segundos. También cumple otras ventajas como evitar roturas o ruidos de elementos que se puedan desubicar.

Tesla Roadster | Tesla

Ajustes flexibles

El asiento se divide en seis partes, cada una de ellas cumple con una tarea específica. La zona R1, de apoyo al coche, debe soportar las fuerzas G que produce la aceleración del Roadster, un superdeportivo. La R2 corresponde al ajuste del asiento a las necesidades de altura del usuario, que ofrece numerosas posibilidades, mover hacia delante, atrás, arriba, abajo y en el ángulo deseado.

La R3, el área lumbar, tiene que garantizar la comodidad del pasajero. Las zonas R4 y R5, las del reposacabezas y la parte superior del respaldo, tienen como objetivo mantener la seguridad del ocupante para evitar lesiones cervicales a través de una sujeción lateral rígida. Tesla sigue con su apuesta por la innovación y la tecnología para que sus modelos cuenten con elementos propios de coches de lujo. Para el Roadster, aquel primer vehículo presentado en 2017, cualquier añadido merece la pena.