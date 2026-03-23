Alejado de su tiempo y de esencia pura británica: Así es el Caterham Seven HWM Edition

La década de los 50, ya recuperada la normalidad tras la Segunda Guerra Mundial, fue una época próspera para el automovilismo. En ese contexto, en 1951 saltó a la familia el HWM-Alta, uno de los coches de competición más míticos, sumando siete victorias y 24 podios en campeonatos internacional, participando en dos carreras de Fórmula 1, el GP de Suiza e 1951 y el de Bélgica en 1952, con un quinto puesto como mejor posición. Ahora, sale al mercado un vehículo inspirado en aquel que hizo leyenda más de siete décadas atrás.

Las marcas británicas HWM (Hersham and Walton Motors) y Caterham se han associado para crear el Seven HWM Edition, con un obvio parecido físico con el HWM-Alta de 1951. Para empezar, la carrocería comparte el mismo tono de verde, los faros, los retrovisores y el frontal (que incluye el logo de Caterham) son prácticamente iguales.

Caterham Seven HWM | Caterham

Piel o competición

Pero son muchos más los elementos que hacen que este coche nazca en un tiempo muy lejano, porque parece un vehículo de competición de los 50, como el volante Moto-Lita en madera pulida, los comandos metálicos o el salpicadero de aluminio. En los asientos, hay variedad. Los clientes pueden escoger entre unos de competición revestidos en compuesto o otros más elegantes acabados en piel. En cualquier caso, lucirán el logo de HWM.

Bajo el capó, encontramos una motorización que el Seven HWM Edition comparte con el Caterham Seven 420. Se trata de un propulsor atmosférico de 210 CV (con una relación peso-potencia de 375 CV por tonelada) que acelera de 0 a 100 en 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 220 km/h.

Caterham Seven HWM | Caterham

No es caro

Esta edición es un lanzamiento muy exclusivo que hacen del Seven HWM Edition un coche muy especial. Solo habrá 19 unidades, cada una de ellas marcada por su número de producción del 1 al 19, para que quede claro que ya nace en extinción. No obstante, su precio sorprende, pues se queda en 57.990 de libras en Reino Unido, unos 67.000 euros.

Para ser un coche que homenajea a otro tan histórico, de edición limitada, y que tiene una apariencia retro tan de moda en sectores como el textil como el audiovisual, el Seven HWM Edition no es un coche caro. No sería de extrañar que sus 19 unidades vuelen del mercado como él lo hacía en las pistas de auomovilismo durante el principio de los 50.