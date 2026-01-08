Si el coche del carril central va más lento, ¿puedo adelantar por la derecha?

La DGT lo recuerda a menudo, pero no hace falta acudir a sus recomendaciones, porque se trata de una regla universal en los países en los que se circula con volante a la izquierda. Hablamos del “síndrome del carril izquierdo”.

Lo que es innegable es que usar demasiado el carril izquierdo y el central trasciende fronteras y que, más allá de todo programa de concienciación que se pueda poner en práctica, realmente parece una problemática incurable.

El artículo 31 del Reglamento General de Circulación (DGC) es claro: “En las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de la marcha, el conductor de un automóvil circulará normalmente por el carril situado más a la derecha”. Un mal hábito, por ejemplo, es conducir a altas horas de la noche, a altas velocidades y cuando solo tu alma viaja por la autovía o autopista, y hacerlo siempre por el izquierdo aprovechando que el camino es un desierto. Incluso en ese escenario, lo correcto sería, aún viajando a 120 km/h, hacerlo por el derecho.

Sanción por adelantamiento indebido | DGT

Problemas que surgen cuando se conduce por carril central

No importa a qué velocidad. El carril a conservar siempre debe ser el derecho, mientras que al medio y al izquierdo solo se debe recurrir en momentos de adelantamientos. Ahora bien, no faltará aquel que conduzca por el carril central. Aún en ese caso, yendo nosotros por el derecho, para evitar multas deberíamos por reglamento adelantarlo por el izquierdo y no acelerar para pasarlo por nuestro propio carril.

Una maniobra que puede resultar insólita y hasta indignante para algunos conductores, pero que termina siendo producto de una conducta ajena que, como tal, no debería invitarnos a sumarnos a la cadena de errores. “Empezad a multar a quien vaya a menor velocidad por los carriles centrales o izquierdos, y no quien circula a velocidad correcta por el carril derecho. Buena gana de cambiarse dos veces de carril para adelantar”, respondió alguna vez un usuario a esta indicación compartida en redes por la DGT.

Como en todo orden de la vida existen las excepciones a la regla de los adelantamientos y el uso de los carriles. El artículo 83 contempla las situaciones de atascos y hace alusión a los rebasamientos. Cuando por densidad de circulación “los vehículos ocupen toda la anchura de la calzada y sólo puedan circular a una velocidad que dependa de la del que los precede en su carril, el hecho de que los de un carril circulen más rápidamente que los de otro no será considerado como un adelantamiento”, establece. De esa manera, no sería necesario el cambio de carril.

Cómo adelantar en doble sentido | DGT

Un reclamo colectivo

Otra de las excepciones en el mismo artículo explica que “el conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento podrá permanecer en el carril que haya utilizado para el anterior, a condición de cerciorarse de que puede hacerlo sin molestia indebida para los conductores de vehículos que circulen detrás del suyo más velozmente”.

Suena lógico esto que la DGT indica, pero resulta inevitable retomar el caso del uso del carril central que generó la polémica en redes, porque, ¿y si ese coche no va a una velocidad adecuada y entonces sí entorpece el avance de quienes vienen por detrás o quienes necesitan adelantar por izquierda? He aquí el malestar de los usuarios que toman a la DGT como blanco de las críticas.

“Está maniobra es una locura. ¿No será más responsable por parte de ustedes que paren y multen a los que circulan por el carril central a velocidad inadecuada? Haciendo esa maniobra que dicen, ¿saben el atasco y los accidentes que se pueden producir?, agrega otro comentario en la misma sintonía.

El reclamo es colectivo y vale la pena visualizarlo, debido a que se trata de una directiva de la DGT que, aunque se plasme en el papel de la DGC, no deja de ser controversial por la maniobra que implica y el riesgo de infracción al que los conductores saben que se someten si adelantan por el carril derecho por querer superar –indebidamente, aclaro– un coche que permanece en el medio y a velocidad perjudicial para el tráfico.