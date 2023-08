¿Es posible sacarse el carnet de conducir gratis en España? Difícil sí, imposible no

Uno de los objetivos de los jóvenes al llegar a la mayoría de edad es la de sacarse el carnet de conducir. Sin embargo, debido a que la media en España es de unos 900 a 1.000 euros, no todos los jóvenes pueden hacer frente a esta cantidad de dinero. Pero… ¿se puede conseguir sin coste alguno?

Como sabrás, el Ministerio de Trabajo ofrece a los desempleados dentro de SEPE cursos para que estos obtengan conocimientos y puedan optar a un trabajo más rápido. Los cursos están gestionados por cada Comunidad Autónoma y, en muy raras ocasiones, ofrecen plazas para conseguir el carnet de conducir. Vale la pena mencionar de nuevo que esto ocurre en muy raras ocasiones.

Además, no solo se podrá acceder al carnet de conducir de tipo B, sino también a tipos A o C o D, que suelen ser cursos más comunes que el tipo B. Eso sí, si consigues apuntarte a uno de estos cursos debes tener en cuenta que la prueba teórica si puede superarse sin acudir a una autoescuela, pero con la práctica es más complicado. Esto se debe a que no podemos practicar con el coche de un familiar a no ser que cuente con más de 5 años de carnet B y un vehículo con doble pedal y un seguro especial. Consulta aquí.