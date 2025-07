¿Por qué cada vez más gente se pasa al renting… y por qué otros se arrepienten?

Hace unos pocos años, el renting era una modalidad reservada para las flotas de empresas o para autónomos, pero las cosas han cambiado. Hoy, cada vez más conductores particulares optan por estrenar un coche con una cuota mensual fija, sin entrada y sin preocuparse por el mantenimiento, los impuestos ni el seguro.

De hecho, en lo que llevamos 2025, uno de cada cuatro vehículos nuevos que se matriculan en España son de renting. ¿Es el futuro de la movilidad o simplemente una alternativa más cómoda (y con trampa) a la propiedad del coche de toda la vida?

Las ventajas que explican el auge del renting

El modelo de renting es bastante sencillo, porque pagas una cuota mensual y te olvidas del resto. En la mayoría de los contratos, está incluido el mantenimiento, las revisiones, el seguro y hasta los cambios de neumáticos. Por tanto, es una manera sencilla de controlar los gastos del coche (que no son pocos) con una cuota fija que varía según el modelo.

Además, permite a muchos conductores acceder a modelos que de otra forma serían inasumibles, como un SUV híbrido con buen equipamiento, probar un eléctrico y hasta darte un capricho con un deportivo de alta gama. También es una ventaja de cara a la electrificación, porque aunque sabemos que el futuro es 'verde', hay conductores que no se atreven a comprarse un coche 100% eléctrico, e invertir en un gasolina o diésel con etiqueta C puede no ser lo más inteligente.

Por otro lado, el renting ha flexibilizado mucho sus condiciones. Ya no estamos hablando de contratos de 4 o 5 años, sino que hay ofertas desde 12 o 18 meses con opción de cambio o cancelación anticipada. Y eso, si quieres cambiar de coche cada cierto tiempo, es una ventaja a tener en cuenta.

El 'renting' o el coche compartido están ganando enteros entre la población más joven | Pixabay

Y las razones por las que algunos se arrepienten

Ahora bien, el renting tiene otra cara menos amable (y desconocida), porque también hay particulares que se dan cuenta de que no es lo que esperaban.

El primer punto de conflicto suele ser el kilometraje limitado, porque hay contratos que incluyen entre 10.000 y 15.000 kilómetros anuales. Así que si no prevés el rodaje que le vas a hacer al coche y superas el límite, vas a tener que abonar un extra.

Además, el coche nunca va a ser tuyo. Da igual que lo conduzcas durante tres o cuatro años y que hayas vivido algunos de los momentos más especiales de tu vida en él. Antes o después, lo vas a tener que devolver. Hay particulares que disfrutan de la sensación de estrenar coche cada pocos años, pero otros prefieren hacer una inversión y que al final del préstamo sea suyo. Si eres más de esta segunda opción, quizá lo tuyo es el leasing y no el renting.

También deberías tener en cuenta la letra pequeña. Si dañas el coche, lo quieres devolver antes de tiempo o quieres cambiar de modelo, puedes tener penalizaciones. Hay contratos más flexibles que otros. Al final, el renting no es la opción más barata y si eres de los que exprime el coche hasta el final de su vida útil, seguramente te salga más rentable la compra clásica.

Entonces... ¿renting o compra de toda la vida?

Para gustos, los colores. El renting tiene argumentos potentes para los conductores que buscan lo cómodo, unos gastos controlados y un acceso más asequible a uno de los últimos lanzamientos del mercado. Pero toda decisión financiera tiene que hacerse con cabeza. Te recomendamos hacer números, analizar el uso real y no dejarte llevar solo por una cuota mensual que encaja con tu presupuesto.

Simplificando mucho la historia: el renting funciona, pero no para todos. Y aunque cada vez más particulares se suben al carro, también son muchos los que se bajan al no cumplir con sus expectativas.