Llega el calor y es el mejor momento para hacerse con un descapotable: los 3 mejores por menos de 35.000 euros

La primavera ha entrado con fuerza y el calor ha empezado a apretar bien pronto. Los coches ya circulan con las ventanas abiertas y los sistemas de aire acondicionado activados. Pero a veces no es suficiente y dan ganas de comprar uno de esos vehículos en los que más corre el aire, los descapotables. Aunque entre la mayoría de conductores piensan que este tipo de modelos son generalmente más caros (y no les falta razón), podemos encontrarlos por menos de 35.000 euros.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 | Mazda

Empezamos por el más asequible, el Mazda MX-5, que se puede comprar desde 30.280 euros. Juega con una desventaja frente a los otros modelos, solo dispone de dos plazas. El espacio no es si virtud. Los pasajeros no irán incómodos, pero el maletero se queda en unos escasos 130 litros, dato que se repite en cualquiera de sus versiones de acabados, Prime Line, Exclusive Line, Kazari y Homura.

Lo más característico de este coche es su espíritu eminentemente deportivo y que se comprueba en su diseño, su conducción y su sonido, que es incluso exagerado. Ese rugido proviene del motor Skyactiv-G de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros en linea que entrega 132 CV de potencia. El Mazda MX-5 alcanza una velocidad máxima superior a los 200 km/h, acelera de 0 a 100 en 8'3 segundos y ofrece un consumo dentro de la lógica, 6'2 litros cada 100 kilómetros.

Volkswagen T-Roc Cabrio

Volkswagen T-Roc Cabrio | Volkswagen

El T-Roc se ha convertido en uno de los símbolos modernos de Volkswagen y se nota en la cantidad de alternativas de su gama descapotable. Cuenta con motorizaciones de gasolina, híbrida suave o diésel, con potencias de 116, 150 y 300 CV, y maleteros de entre 284 y 475 litros. No obstante, su versión de acceso, la que se puede comprar por 32.900 está compuesta por un motor de gasolina de 1.0 litros y tres cilindros en línea con 116 CV para una velocidad máxima de 189 km/h, una aceleración de 0 a 100 en 10'1 segundos, prestaciones que no son llamativas.

Para compensar, su consumo de 5'8 litros cada 100 litros es bastante reducido para un coche que mide 4'26 metros de largo, 1'52 de alto y 1'81 de ancho, dimensiones que le permiten conceder un maletero de 445 litros. Precisamente, el gasto de combustible y la capacidad de carga son dos de sus grandes ventajas. El diseño es puro Volkswagen, aunque puede dejar frío a quienes no sean fans de la marca.

Mini Cabrio

Mini Cabrio | Mini

El Mini Cabrio es el más corto de los tres modelos con sus 3'82 metros de longitud. Sin embargo, se las han ingeniado para ofrecer cuatro cómodas plazas y 160 litros de maletero. Bajo el capó, encontramos un motor de gasolina 2. 0 litros y cuatro cilindros en línea que entrega 163 CV en la versión C Auto, 204 CV en la S Auto y 231 CV en la JWC Auto. Nos centraremos en la que se puede comprar por menos de 35.000 euros (desde 33.380), la C Auto.

Su 163 CV de potencia consiguen una aceleración de 0 a 100 en 8'2 segundos, una velocidad máxima de 220 km/h y un consumo de 6'5 litros cada 100 kilómetros, dentro de la media. El propulsor está conectado a una reacción delantera y una transmisión automática de siete marchas con paso a modo manual. El Mini Cabrio es generoso con la tecnología. En el salpicadero tiene una pantalla de 9'45 pulgadas para el sistema a multimedia con aplicaciones integradas, dispone de actualización inalámbrica de software y conexión wi-fi a través de tarjeta SIM.