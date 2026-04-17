Tráfico convoca subvenciones hasta 550.000€ para atención de víctimas de accidentes de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha convocado subvenciones destinadas a proyectos de entidades u organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto primordial sea la atención, defensa o representación de las víctimas de accidentes de tráfico. Una convocatoria que con un presupuesto de 550.000 euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las subvenciones se destinarán a financiar la realización de proyectos dirigidos a la población general o a colectivos de riesgo específico, cuyo objetivo sea la prevención de accidentes de tráfico o la reducción de sus consecuencias.

Se financiarán, también, proyectos de atención directa a las víctimas de accidentes de tráfico que incluyan acciones orientadas a minimizar el impacto de los accidentes tanto en el ámbito de la salud física y mental, como en los ámbitos de la orientación jurídica y la reinserción sociolaboral.

Se excluirán, sin embargo, todos los servicios telefónicos, telemáticos o presenciales cuyo objeto sea la información inmediata, orientación o derivación en materias psicológicas, sociales, médicas no clínicas o jurídicas, cuando estos servicios sean equivalentes a los ofrecidos por el número nacional de atención a víctimas de siniestros de tráfico, 018.

Solo serán financiables las actuaciones especializadas que no dupliquen la función del número 018, tales como intervenciones profesionales individuales o grupales, terapias, asesoramientos técnicos, procesos de acompañamiento a víctimas, visitas hospitalarias y/o domiciliarias, entre otras.

La cuantía individual asignada a cada beneficiario se establecerá en relación directa con el coste estimado y la puntuación que la comisión de valoración otorgue a los proyectos presentados.

Como máximo podrán presentarse cinco proyectos por solicitante, con un límite de 50.000 euros de previsión de gastos para cada uno de ellos, siendo la cuantía máxima a otorgar por proyecto de 30.000 euros.