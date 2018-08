¿Por qué no le gustas ni tú ni tu coche a las aseguradoras?

Aunque la diversidad de compañías ha hecho que aumente la competencia y que los criterios que siguen para seleccionar clientes sean algo más flexibles, la cruda realidad es que siguen fijándose en ciertos factores para determinar a personas menos proclives a sufrir accidentes y por lo tanto, más aptas a ser clientes.

Si las aseguradoras consideran que no encajas según sus criterios porque tienes más probabilidades de sufrir un siniestro o de no ser capaz de hacer frente a los pagos, intentarán ahuyentarte. ¿Cómo? Subiéndote la prima. ¿Qué factores tienen en cuenta las aseguradoras? La edad, el sexo, el coche... ¡Atento!

1- ¿Eres demasiado joven? Si tienes entre 18 y 30 años formas parte de un grupo que, según las aseguradoras, tiene mayor riesgo de sufrir un accidente, posee menos experiencia por su corta edad y a esto le suman los ingresos limitados.

2- El sexo importa. Las mujeres suelen ser más prudentes y tienen menos accidentes pero desde 2012 se prohibió que las aseguradoras emplearan el criterio del género para calcular el precio de las primas, aun así las aseguradoras las prefieren.

3- Otro grupo bajo examen es el formado por las personas de edad avanzada. El motivo está claro, tienen más probabilidades de sufrir un percance y aunque están obligados a pasar un examen psicotécnico, este control es una mera prueba que suele pasar la gran mayoría.

4- Dime dónde vives y te diré tu siniestralidad. Las aseguradoras te piden tu código postal porque evidentemente, alguien que conduce por una ciudad tiene más opciones de sufrir un percance que alguien que circula por un pueblo pequeño.

5- Las ovejas negras. De este grupo forman parte los taxis, las motos, los vehículos de alquiler y los coches tuneados y no, no están entre los clientes favoritos de las aseguradoras. Su relación con una mayor siniestralidad les complica adquirir un seguro.

6- Coche grande y con potencia, seguro más caro. La relación potencia/peso es uno de los factores en los que se fijan las aseguradoras y es que, cuanto más pese tu vehículo o más potencia tenga, más opciones tendrá de sufrir un siniestro.

7- Morosos vetados. Si estás incluido en la lista de morosos puede que más de una aseguradora te descarte. Puedes aparecer en la lista si acumulas varias facturas sin pagar, aunque sea por un error administrativo y las aseguradoras lo sabrán.

8- Los coches de lujo, los más perjudicados. Las compañías huyen de los vehículos de gama alta porque siempre será más costoso cambiar una pieza de un coche de lujo que de un utilitario.

9- Ser novato es un hándicap. Si te acabas de sacar el carné te encontrarás con las puertas cerradas en más de una aseguradora. No quieren arriesgarse con gente inexperta que además no tiene un historial en el que comprobar si ha tenido accidentes o no.

10- SINCO, el Fichero Histórico de Seguros de Automóviles que sacará a la luz tus antecedentes. Las aseguradoras podrán conocer los detalles de tu póliza de seguro, tus siniestros y con estos datos, valorar el precio de tu prima.