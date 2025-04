El Plan vasco para comprar coches sostenibles ya está en marcha y esto es lo que te puede ofrecer

Desde este 1 de abril está en marcha el plan del gobierno del País Vasco para rejuvenecer el parque automovilístico de la región y, de esta forma, reducir la huella de carbono en el transporte por carretera. El programa conocido como "Vehículos de menos emisiones" permitirá a los conductores de Euskadi adquirir un coche ecológico (no necesariamente eléctricos) gracias a unos descuentos directos que pueden alcanzar los 3.500 €y sin poder superar el 20 % del coste. Para ello, los interesados han de hacer su solicitud telemáticamente mediante la web Ente Vasco de la Energía y cumplir unos requisitos.

Para coches y furgonetas

Los usuarios, tanto particulares como empresas, pueden beneficiarse del programa "Vehículos de menos emisiones" si sus vehículos se ajustan a unas normas establecidas por el gobierno vasco. No en vano, el plan permite conseguir tanto turismos como furgonetas y, en consecuencia, los requisitos exactos cambian ligeramente en base de si hablamos de coches o furgonetas. En el caso de los primeros, las emisiones deben situarse por debajo del umbral de los 125 g/km de CO 2 , mientras que en el caso de las segundas hablamos de un límite de 150 g/km de CO 2.

No obstante, los interesados deben entregar también para el desguace un vehículo antiguo de más de 20 años que registre unas emisiones por encima de los 175g/km de CO 2. Asimismo, cabe indicar que con el plan se puede conseguir no solamente un vehículo nuevo, sino además uno ya matriculado de demostración con nueve meses de antigüedad. Los precios no podrán superar los 40.000 € en el caso de los turismos por lo general, aunque si se dotan de pila de hidrógeno ese límite se eleva hasta los 75.000 €.

Una inversión de 5 millones de €

El gobierno de Euskadi ha invertido un total de 5 millones de € para poner en marcha el programa "Vehículos de menos emisiones", unas ayudas que no son excluyentes de otras subvenciones públicas de las que se puedan beneficiar los conductores. Eso sí, no pueden superar el 70 % del precio del vehículo. La fecha límite para presentar la solicitud es el 15 de septiembre de 2025, o hasta que se acaben los fondos que han sido asignados. Dicho todo esto, el proceso para presentar la solicitud es el siguiente: