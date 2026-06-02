El pitido que vas a sufrir en todos los coches nuevos desde julio: Europa obliga a vigilar si te distraes

Los coches modernos ya pitan por casi todo. Avisan si te sales del carril, si superas el límite de velocidad, si aparcas demasiado cerca de una columna o si el cinturón de un pasajero no está abrochado. Y a partir del próximo 7 de julio de 2026 habrá que sumar otro aviso más a la lista: el sistema avanzado de advertencia por distracción del conductor.

Su nombre técnico es ADDW, por las siglas en inglés de Advanced Driver Distraction Warning, y forma parte del despliegue de sistemas de seguridad obligatorios que la Unión Europea lleva años introduciendo en los coches nuevos. La idea es sencilla: si el coche detecta que el conductor aparta la mirada de la carretera durante demasiado tiempo, debe emitir una alerta para que vuelva a prestar atención.

No hablamos de una obligación que afecte a tu coche actual, ni de una actualización que vayan a instalarte en el taller por sorpresa. La norma afecta a los vehículos nuevos que se vendan o matriculen en la Unión Europea a partir de esa fecha, dentro del calendario previsto por el Reglamento General de Seguridad europeo.

Conductor con fatiga | DGT

Qué es el ADDW y por qué va a ser obligatorio

El ADDW es un sistema diseñado para detectar distracciones visuales del conductor. Dicho de forma sencilla, el coche debe saber si estás mirando donde debes mirar o si llevas demasiado tiempo con la vista fuera de la zona de conducción.

Para hacerlo, los fabricantes pueden recurrir a cámaras interiores, sensores, seguimiento de la cabeza o detección de la dirección de la mirada. En algunos modelos, esa cámara va instalada en la columna de dirección, detrás del volante. En otros, puede ir situada en el pilar A o en otra zona del habitáculo desde la que pueda vigilar la posición del rostro y los ojos.

Este sistema no llega de forma aislada. Es una nueva fase del paquete de asistentes obligatorios que ya ha introducido tecnologías como la frenada automática de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el detector de fatiga o el asistente inteligente de velocidad. De hecho, si quieres repasar el contexto, ya te contamos qué sistemas ADAS pasaron a ser obligatorios en Europa desde julio de 2024.

No detecta solo que estés cansado: también que mires donde no debes

Conviene diferenciar dos cosas. Una cosa es el aviso de somnolencia o pérdida de atención, que muchos coches ya incorporan desde hace tiempo y que puede basarse en movimientos del volante, tiempo de conducción o patrones de comportamiento. Otra cosa es este nuevo sistema avanzado de advertencia por distracción, que se centra especialmente en la distracción visual.

Es decir, el coche no solo intenta deducir si estás cansado. También debe detectar si llevas demasiado tiempo mirando hacia abajo, hacia el móvil, hacia la pantalla central, hacia el acompañante o hacia una zona que no forma parte de la conducción directa.

La normativa europea establece distintos umbrales según la velocidad. A partir de 50 km/h, el sistema debe advertir al conductor si su mirada permanece durante demasiado tiempo en una zona considerada de distracción. A velocidades inferiores, pero por encima de 20 km/h, el margen puede ser algo mayor. La lógica es evidente: cuanto más rápido circula el coche, menos tiempo tienes para reaccionar si algo ocurre delante.

Conductor con fatiga | Agencias

El coche podrá avisarte con un mensaje, un pitido o una vibración

La alerta no tiene por qué ser igual en todos los modelos. La Unión Europea exige que haya una advertencia visual y, además, una advertencia acústica o háptica. En la práctica, esto puede traducirse en un mensaje en el cuadro de instrumentos, un icono de atención, un pitido, una vibración del volante o una combinación de varias señales.

Y aquí es donde muchos conductores empezarán a notar la diferencia. Los coches nuevos ya han generado cierto rechazo por la cantidad de avisos que emiten durante la conducción, especialmente con el asistente inteligente de velocidad, un sistema que puede avisar cuando se supera el límite de la vía. También te hemos explicado antes por qué algunos coches incorporan un sistema que vigila la velocidad máxima permitida.

Con el ADDW, el problema no está tanto en la existencia del sistema, sino en cómo lo implemente cada fabricante. Un buen sistema puede ser prácticamente invisible hasta que realmente hace falta. Uno mal calibrado puede convertirse en una fuente constante de avisos, pitidos y mensajes que terminan irritando al conductor.

¿Te va a estar grabando el coche?

Una de las dudas más lógicas es si este sistema implica que el coche va a grabar continuamente al conductor. La respuesta corta es que no debería funcionar como una cámara de vigilancia convencional.

La normativa europea contempla la privacidad y exige que el sistema funcione sin basarse en datos biométricos destinados a identificar de forma única a los ocupantes del vehículo. En otras palabras: el coche puede usar cámaras o sensores para saber si estás mirando a la carretera, pero no debería utilizar esa información para identificarte como persona.

Además, el sistema debe trabajar con los datos necesarios para funcionar dentro del propio vehículo. Eso no elimina todas las dudas razonables sobre el tratamiento de datos en los coches modernos, pero sí marca una diferencia importante: el objetivo de este asistente no es grabarte, sino determinar si estás prestando atención a la conducción.

Distracciones al volante | Pixabay

¿Se podrá desconectar?

La normativa permite que el conductor pueda desactivar manualmente el aviso o el propio sistema, según la solución que adopte cada fabricante. Pero hay un matiz importante: como ocurre con otros asistentes obligatorios, el sistema debe volver a su modo normal de funcionamiento cuando se vuelve a arrancar el vehículo.

Es decir, puede que en algunos coches puedas apagar el aviso durante un trayecto, pero no deberías esperar que el coche recuerde esa decisión para siempre. Al volver a arrancar, lo normal será que el sistema vuelva a estar activo.

Esto ya sucede con otros ADAS y explica por qué muchos conductores han empezado a desarrollar una rutina nada recomendable: arrancar el coche y entrar en varios menús para desactivar avisos antes de iniciar la marcha. En algunos modelos hay accesos directos bastante sencillos; en otros, la desconexión obliga a navegar por la pantalla central, algo que paradójicamente también puede generar distracciones si se hace con el coche en movimiento.

La seguridad gana, pero la experiencia de conducción cambia

El objetivo de estos sistemas es razonable. La distracción al volante es uno de los grandes enemigos de la seguridad vial, especialmente desde que el móvil se ha convertido en una tentación permanente dentro del coche. Un segundo mirando una pantalla puede ser suficiente para no ver una retención, un peatón, una bicicleta o un coche que frena delante.

El problema es que la seguridad no depende solo de obligar a instalar más tecnología. También depende de que esa tecnología esté bien integrada. Un asistente que avisa cuando de verdad hay una distracción puede salvar un susto. Un sistema que pita cada vez que miras un retrovisor, compruebas una salida o giras la cabeza de forma natural puede acabar consiguiendo justo lo contrario: que el conductor lo desconecte en cuanto pueda.

Ese será el gran reto de los fabricantes. No basta con cumplir la norma. Tendrán que conseguir que el sistema sea preciso, poco intrusivo y capaz de distinguir entre una distracción real y un gesto normal de conducción.

Teléfono móvil en el coche | Pixabay

No afecta a los coches usados ni a los ya matriculados

Para el conductor medio, la clave es muy sencilla: si ya tienes coche, esta obligación no implica que tengas que instalar nada. No es como llevar una baliza de emergencia, no es un accesorio obligatorio que debas comprar y tampoco es una reforma que vaya a exigirse en la ITV de los vehículos antiguos.

La obligación afecta a los coches nuevos que entren en el mercado europeo a partir del 7 de julio de 2026. Los modelos que ya se venden en Europa han ido adaptándose por fases, pero desde esa fecha la exigencia se extiende a todos los vehículos nuevos afectados por la normativa.

Por eso, si estás pensando en comprar coche nuevo a partir de esa fecha, lo más probable es que este sistema forme parte del equipamiento de serie, igual que otros asistentes que ya se han normalizado en los últimos años. Puedes repasar también qué ADAS son obligatorios en los coches nuevos para entender mejor cómo ha cambiado el equipamiento mínimo de seguridad.

El coche del futuro no solo mira la carretera: también mira al conductor

Durante años, la evolución de la seguridad se centró en proteger a los ocupantes en caso de accidente. Después llegaron los sistemas que ayudan a evitar el golpe: frenada automática, control de carril, detección de vehículos en el ángulo muerto o reconocimiento de señales.

Ahora la industria está entrando en otra fase. El coche ya no solo vigila lo que pasa fuera. También vigila lo que hace el conductor dentro. Y eso tiene sentido en un contexto en el que las pantallas son cada vez más grandes, los menús más complejos y la conducción más asistida, pero también más propensa a generar exceso de confianza.

El ADDW puede ser una herramienta muy útil si se usa bien. Puede recordar al conductor que la carretera sigue siendo lo importante, incluso en coches cargados de tecnología. Pero también puede convertirse en otro aviso molesto más si los fabricantes lo calibran pensando solo en cumplir la norma y no en cómo se conduce de verdad.

A partir de julio de 2026, todos los coches nuevos tendrán que convivir con esta realidad: no solo tendrán que ayudarte a conducir, también tendrán que comprobar que sigues prestando atención.