No es el volante: este es el elemento de tu coche que roza los 70ºC cuando lo dejas aparcado al sol

La temperatura interior de un coche aparcado al sol puede alcanzar perfectamente los 70ºC, de ahí el peligro que supone dejarnos olvidados a niños o a mascotas. En solo 45 minutos, la temperatura del habitáculo aumenta 20ºC; y en dos horas y media, roza los 70ºC si fuera tenemos una temperatura de unos 39ºC, como la que estamos teniendo estas primeras semanas de verano en muchos puntos de España.

Pero el elemento que más se calienta no es el volante, ni siquiera los asientos. Lógicamente, alcanzan temperaturas muy altas, y la sensación de calor es mayor si tienes, por ejemplo, asientos de cuero. La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste ahora en un elemento del habitáculo en el que no estás pensando y que tiende a acumular mucho más calor que cualquier otro.

Infografía Vehículo Expuesto al Sol | DGT

Este es el elemento de tu coche que roza los 70ºC

Si no es el volante, tampoco los asientos, la palanca de cambios ni el salpicadero… entonces, ¿qué es? ¡Los reposacabezas! Al estar en una posición más alta que otros elementos del interior y muy cerca de las ventanillas, están más expuestos a la radiación solar.

Además, suelen estar fabricados con espumas recubiertas de tela o con materiales sintéticos, que guardan muy bien el calor y mantienen esa temperatura alta durante más tiempo.

La DGT advierte de que los reposacabezas pueden alcanzar hasta los 67ºC si dejas tu coche aparcado al sol durante muchas horas, aún más si no utilizas parasol. Influye, evidentemente, la temperatura exterior, el tiempo de exposición, el color de la tapicería o si parte del vehículo está a la sombra.

Y el problema es que tocamos de manera consciente el volante o los asientos antes de subirnos al coche, pero no pensamos tanto en los reposacabezas, hasta que apoyamos la nuca.

Reposacabezas del coche | Centímetros Cúbicos

Cómo evitar que tu coche sea un horno en verano

Seamos sinceros: no existe ningún truco que evite que el interior de tu coche se convierta en un horno durante el verano. Si lo dejas aparcado al sol y con una temperatura exterior alta, la radiación entra a través de los cristales y se produce lo que conocemos como efecto invernadero, que eleva la temperatura hasta los 70ºC.

Ahora bien, aunque no vayas a evitar el calor extremo, sí que hay algunos consejos que pueden reducir parte de la radiación directa sobre el habitáculo y, en consecuencia, esa temperatura tan alta.