El Lamborghini Urus es todavía más exclusivo con su versión SE Performante

Lamborghini no solo crea ultradeportivos con aspecto de haber salido de un circuito de Fórmula 1 o de una película de superhéroes. También tienen en su catálogo coches más normativos, incluso podríamos decir familiares, como el Urus, un SUV Coupe XXL que, como es lógico, se ubica en el tope de gama en su sector. Su versión de motorización híbrida enchufable, conocida como SE, trae novedades.

Lamborghini Urus SE Performante | Lamborghini

Hasta ahora, solo el Urus con propulsor de gasolina estaba disponible en la edición más avanzada, la Performante. Sin embargo, se une a la motorización híbrida enchufable para desarrollar el Lamborghini Urus SE Performante, que supone llevar el concepto SUV hasta el extremo que muchos ni se imaginan para coches de sus características.

Poca más potencia

Este nuevo Urus integra un motor de gasolina V8 biturbo de 4.0 litros y un propulsor eléctrico síncrono de imán permanente para asegurar el más alto rendimiento. Juntos, suman 812 CV para una aceleración de 0 a 100 en 3,3 segundos y una velocidad máxima de 312 km/h. Realmente, no hay grandes cambios en motorización respecto a la versión SE. De hecho, la Performante solo aumenta la potencia en 12 CV, mejorando un pelín la capacidad de aceleración.

Lamborghini Urus SE Performante | Lamborghini

También equipan la misma batería de 25,9 kWh, permitiendo la misma autonomía eléctrica de 60 kilómetros. Es escaso, por tanto, el Urus hará mucho uso del motor de gasolina, registrando un consumo combinado de 12,9 litros cada 100 kilómetros. Realmente, las verdaderas mejoras a nivel mecánico se encuentran en la transmisión, la tracción y la suspensión.

Alma de superdeportivo

La transmisión automática con paso a modo manual de ocho velocidades ha sido perfeccionada para que ofrezca una conducción más deportiva con una respuesta más rápida. Por su parte, la tracción integral ha sido ajustada con el mismo objetivo. En definitiva, la sensación de ir al volante del SE Performante será mucho más deportiva que en SE a secas.

Lamborghini Urus SE Performante | Lamborghini

A nivel de suspensión, se suma el sistema Aura de doble cámara para disminuir las vibraciones en hasta un 25% y reduciendo la inclinación de la carrocería en al menos la mitad. El Lamborghini SE Performante es lo más parecido a uno de los Lambos ultradeportivos que tanto han encumbrado a la marca italiana. No te dejes engañar por su cuerpo de SUV. En este caso, las apariencias engañan, y mucho.