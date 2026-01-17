Aparcar gratis será cada vez más difícil: nuevas horas y días de pago en zona azul y verde

Madrid prepara un cambio histórico en sus calles que afectará directamente a tu bolsillo y a tu forma de moverte por la capital. El Ayuntamiento ya diseña una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible para ampliar drásticamente las zonas de pago.

El Ayuntamiento ya estudia que los parquímetros funcionen sin descanso en los barrios más saturados. Esta nueva normativa busca implantar hasta cincuenta mil nuevas plazas de zona azul y verde en un solo año.

Pero lo más llamativo es la ampliación horaria que se está debatiendo ahora mismo. Olvídate de aparcar libremente los sábados por la tarde o los domingos en las zonas de más conflicto. El plan contempla que los parquímetros operen también de noche y durante todos los días festivos.

¿Dónde se aplicará primero? Principalmente en la almendra central y en distritos con mucha actividad cultural. Zonas de moda como el barrio de Ibiza, en Retiro, son las máximas candidatas para este control nocturno.

La medida busca asegurar sitio para los residentes y reducir el tráfico de visitantes en áreas congestionadas. Aunque sigue en fase de estudio, la intención municipal es clara: más parquímetros y durante mucho más tiempo.

Habrá que esperar a las próximas semanas para ver si esta normativa recibe luz verde definitiva.