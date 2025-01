Opel ya es la marca más electrificada de todas: cada uno de sus modelos está en versión eléctrica

Opel ha conseguido lo que muchas marcas llevan tiempo persiguiendo: ser el primer fabricante alemán con una versión eléctrica para cada modelo de su gama. Si alguna vez has sentido curiosidad por pasarte al coche eléctrico pero te preocupan las complicaciones, Opel está aquí para demostrarte que puede ser sencillo, cómodo y hasta emocionante.

Adiós gasolina: Opel lidera con coches eléctricos para todos

Con su innovador paquete ‘Electric All In’, Opel no solo quiere que conduzcas un coche eléctrico, sino que lo disfrutes desde el primer momento. Imagina tener todo lo que necesitas para cargar tu coche en casa, asistencia en carretera siempre que la necesites y una garantía de batería de ocho años. Así, conducir un modelo como el Grandland Electric o el Frontera Electric no solo es sostenible, sino también totalmente libre de preocupaciones.

Opel Frontera 2024 | Opel

Florian Huettl, CEO de Opel, lo tiene claro: “Ya ofrecemos al menos una variante eléctrica de batería para cada modelo. Con nuestro paquete 'Electric All In', queremos facilitar aún más el cambio a la electromovilidad y acercar esta tecnología al día a día de las personas.”

Con 'Electric All In', Opel hace que cambiar al eléctrico sea pan comido

Opel sabe muy bien cuáles son las dudas que suelen frenar a los conductores cuando piensan en dar el salto a lo eléctrico: ¿Tendré suficiente autonomía? ¿Dónde lo cargaré? ¿Qué pasa con el mantenimiento? Por eso, su paquete ‘Electric All In’ cubre cada una de esas preguntas:

Carga sin complicaciones: Con la compra de un coche eléctrico de Opel, te llevas un wallbox ePro para cargar rápidamente en casa. Lo mejor es que lo puedes controlar desde tu móvil gracias a su conectividad 4G, WLAN y Bluetooth. ¿Y en los viajes largos? Tu coche viene con un Charging Pass para que recargar en estaciones públicas sea tan fácil como tapar el depósito de gasolina. Conectividad avanzada: Desde la app myOpel puedes controlar todo: el estado de la batería, programar el aire acondicionado para que tu coche esté listo cuando subas o incluso bloquear puertas a distancia. Además, la navegación en tiempo real te muestra dónde cargar, dónde aparcar y mucho más. Seguridad y tranquilidad: Con una garantía de ocho años en la batería y asistencia en carretera durante ese tiempo, Opel se asegura de que estés cubierto en cualquier circunstancia.

Opel Grandland | Opel

¿Listo para el salto eléctrico? Opel te lo pone fácil y sin complicaciones.

Este paquete, que ya está disponible en España, Alemania y Bélgica, hace que pasarte a lo eléctrico sea tan fácil que apenas lo notarás… salvo cuando estés disfrutando de la suavidad al volante y diciendo adiós a las gasolineras. Opel quiere que cambiar al coche eléctrico no sea un reto, sino una experiencia que te haga la vida más sencilla y ecológica.

Así que, si estabas pensando en dar el salto al eléctrico, puede que sea el momento de mirar hacia Opel. Con esta propuesta, no solo te subes a un coche nuevo, sino a una forma más práctica y sostenible de moverte. ¿Te imaginas un cambio más fácil?