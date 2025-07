Se suele decir que no hay mal, que por bien no venga. Y cuando se trata de hablar de coches, lo cierto es que se cumple, dado que un modelo que no se ajuste del todo bien a un escenario concreto puede hacerlo perfectamente en otro. Con los coches utilitarios y compactos principalmente pensados para la ciudad pasa eso exactamente. En algunos casos ni son los más vistosos ni responden a todo lo que les eches al cuerpo, pero sí que en tu día a día y en las calles de las grandes urbes te sacan de más de un apuro. Por ello, en Centímetros Cúbicos nos preguntamos, ¿y si el coche perfecto para la ciudad fuera el que nadie quiere?

Agilidad y dinamismo

Los coches urbanos –vamos a llamarlos así para que nos entendamos– se distinguen por una agilidad en la conducción que no se ve en modelos de mayores proporciones por obvias razones. Por lo tanto, su respuesta es inmediata a cualquier movimiento que hagas con el volante, lo cual siempre se agradece para estar tranquilo mientras que conduces y adquirir seguridad. Y es que en situaciones de tráfico congestionado y para lidiar con calles estrechas son toda una bendición.

Ya ni te hablamos para aparcar con las proporciones tan contenidas que les permiten entrar con suficiencia en espacios muy reducidos para un SUV o una berlina por ejemplo. En el caso de ciudades grandes como Madrid o Barcelona o en el centro de otras que no lo son tanto, cuesta encontrar sitio disponible al aire libre y gratuito.

Les falta empuje y maletero

Por el contrario, los urbanos y cualquier modelo enfocado a la ciudad va a priorizar lo que acabamos de contar: la agilidad, el dinamismo y el tamaño. Por lo tanto, no son lo mejor para una familia ni para alguien que tenga que viajar con cierta cantidad de equipaje frecuentemente. De esta forma, ofrecen maleteros con una capacidad muy por debajo de la que se puede apreciar en otros segmentos. Además de ello, no son coches especialmente potentes ni veloces como hemos comentado al principio, por lo que divertirte a sus mandos puede ser difícil si pretendes pisarle a fondo en la carretera o en circuito por ejemplo.

Dos coches que encarnan el perfil

Tras todo lo dicho hasta ahora, el Renault Clio o el Seat Ibiza son dos modelos que se ajustan a ese concepto de coche ideal para la ciudad. Ambos parten de versiones que cuentan con motores por debajo de los 100 CV de potencia que dejan claro cuál es su hábitat, aunque sus unidades más prestacionales dan ciertas garantías más allá de la ciudad con potencias que superan con holgura ese umbral. Asimismo, tienen unos precios muy accesibles alrededor de los 15.000 € y, cuando el Ibiza la reciba, con ambos puedes lucir la etiqueta Eco en el parabrisas para que ninguna restricción te pare.