El nuevo Twingo se olvidó de esto, pero el coche urbano para pasar la noche existe y pronto llegará a España

Las bondades del nuevo GAC Aion UT fueron debidamente atendidas en un artículo anterior. Autonomía, volumen de carga por demás cometitivo –casi 450 litros en un urbano de 4,2 metros no están nada mal si consideramos que en el segmento estamos acostumbrados a rivales que no llegan a la línea de los 400–, lenguaje de diseño, servicio de postventa...

Un compacto que, con todo ello, promete en el segmento B. Un eléctrico que se ha anunciado para mercados puntuales de Europa como paso introductorio en la expansión del fabricante en el Viejo Continente y que inevitablemente llegará a los conductores españoles. Y creeríamos que en su maletero radica el único rasgo de versatilidad puertas adentro, pero tal parece que este chino siempre tiene algo más por dar. En este caso, un peculiar atributo de interés para conductor y acompañante.

GAC Aion UT | GAC

Solemos apuntar como prioridad a las medidas de las plazas traseras cuando de espacio en el habitáculo se trata. Y solemos desglosar las posibilidades de configuración para las cuales las butacas de la segunda fila vienen desarrolladas. A saber: las proporciones en que los respaldos se abaten y el volumen extra que se genera. Si sales de viaje, esto último representa una solución ineludible. Pero es que el Aion UT, para las escapadas, también está preparado para que pases la noche.

GAC Aion UT como respuesta a la carencia en el nuevo Twingo

Un eléctrico en el que las paradas durante los viajes de media o larga distancia tendrán que ver no tanto con la necesidad de recarga, dado que promete una autonomía de más de 400 km, sino con la posibilidad de frenar a descansar antes de reaunar la marcha: este cinco puertas se hace cama en los asientos delanteros.

GAC Aion UT Super | GAC

Configurado con los respaldos en disposición plana, el GAC Aion UT se convierte, tal como lo define la propia compañía, en "cama móvil", algo que quienes conducen o alguna vez condujeron el viejo Renault Twingo conocen a la perfección. Aprovechando su condición de coche cama, aquella primera generación del entrañable francés, sometiéndose a algunos puntuales ajustes y agregando kits de viaje en el espacio de carga, podía ser lo más cercano a una casa rodante comprimida en un urbano de menos de tres metros y medio.

Esencia que el Renault Twingo eléctrico no te da. Si bien hereda ciertas características modulares del predecesor de combustión, el nuevo del rombo no está concebido para darle forma a esa suerte de cama matrimonial continua entre ambas filas. Para esos clientes que lo esperaban en el E-Tech y se han quedado con las ganas, este chino arriba a las calles europeas para llenar el vacío y cumplir con la función.