Al volante del nuevo DS Nº4: tecnología y sofisticación máxima

Han pasado 70 años desde que el Citroën DS “Tiburón” eclipsó el salón del automóvil de París. Lanzaba una suspensión hidroneumática que le permitía, incluso, moverse con solo tres ruedas.

Además, fue capaz de ganar el Rally de Montecarlo y de convertirse en arte, retratado sobre globos flotando en el agua, o transformado en lienzo de Pablo Picasso. Y también fue “actor” de cine, un taxi volador en Regreso al Futuro 2.

Y de película fue igualmente como Charles de Gaulle salvó su vida gracias a la suspensión, que estabilizó al DS para continuar la marcha, después de los impactos de bala de un atentado.

DS Nº4 | Centímetros Cúbicos

Después de una vida de película, el DS dejó de fabricarse en 1975 y, años después, esas letras acompañaron a otros modelos de Citroën. En el año 2014, DS, se convirtió en una marca independiente que sigue la tradición de innovar con tecnología y diseño que empezó hace 70 años. Su última apuesta se llama DS Número 4.

Un envoltorio bonito puede hacer que viajar en un coche eléctrico tenga algo de arte. Y eso busca el DS Número 4. Con nueva parrilla, nuevos paragolpes y luces diurnas como éstas, que recorren el frontal con una línea discontinua, un camino que termina en “V”.

Un recurso que ensancha el coche. Las líneas marcadas y el aire sofisticado lo replica la trasera, es la esencia de este “perfume Número 4” que esconde un maletero de 390 litros.

Detrás del volante, integrada en el salpicadero, el Nº4 estrena pantalla táctil digital de 10 pulgadas con tecnología aumentada para la navegación y la conectividad. Además, puedes interactuar con un asistente por voz con ChatGpt para consultarle lo que quieras.

Como sentarse en una cafetería parisina, el interior es refinado. Fabricado con materiales de calidad como la tapicería y con detalles como las inserciones en relieve, o los bordados. Alta costura francesa.

El Número 4 se puede mover con diferentes motores: hay una versión Diesel de 131 caballos; un gasolina híbrido no enchufable de 145; y otro enchufable de 240. También hay una versión eléctrica, que es la que hemos conducido.

Prueba DS Nº4 | Centímetros Cúbicos

Se denomina Número 4 E-TENSE. Recibe la energía de una batería de 58,3 kiloWatios hora y un motor eléctrico de 212 caballos.

La energía se puede ir regenerando con la frenada o cuando levantas el pie del acelerador. Una regeneración que se puede ajustar con las levas del volante, con tres modos: baja, moderada y alta.

La batería se puede cargar a un máximo de 11 kiloWatios en corriente alterna o 120 kiloWatios en continua. Con una capacidad de carga de 100 kilómetros en 11 minutos, o del 20 % al 80 % en media hora.

El propio Número 4 se puede convertir en una batería móvil, tiene una función de carga bidireccional con la opción de alimentar a otro dispositivo eléctrico, de hasta 3 kilowatios, desde su propia batería.

Se ha pensado en que el viaje sea lo más placentero posible, sin que le afecte su condición eléctrica. Tiene una bomba de calor, para ahorrar la energía que se puede gastar en calefacción. Una batería que se puede pre acondicionar para un rendimiento óptimo y reducir el tiempo de carga los días de frío.

Prueba DS Nº4 | Centímetros Cúbicos

La dirección es dura y precisa; una de las muestras de su tecnología es un sistema del que participa una cámara instalada en el parabrisas, que controla unos amortiguadores regulados electrónicamente, el que sistema registra las imperfecciones que hay en el asfalto, y adapta la suspensión a la carretera por la que vas circulando.

Las letras DS han escrito algunas páginas emblemáticas para la historia del automóvil. Unas siglas con mucho pasado y con una influencia que ha llegado hasta nuestros días en forma de coches como el Número 4, que miran al futuro.

Por eso también están presentes en el desarrollo de Concepts, como éste creado en colaboración con el piloto Taylord Barnard. Un coche con el que se podrá jugar en el mundo virtual y que muestra el espíritu deportivo que han llevado a la carretera con el DS Número 4.