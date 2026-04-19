Hablamos del pasado, presente y futuro (eléctrico) de Jaguar

Para muchos, el Jaguar E-Type es el coche más bonito del mundo, el propio Enzo Ferrari lo dijo de este precioso modelo británico.

Se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1961. Y su diseño, bajo y aerodinámico, no solo volvió loco al mundo del automóvil, sino también a grandes estrellas del cine y del rock, como Tony Curtis, George Harrison, Elton John, entre otros....

Jaguar E-Type | JAGUAR

En Jaguar tenían el listón alto con los coupés que habían fabricado en las décadas anteriores: los XK120, 140 y 150. Eran automóviles muy elegantes, de los más rápidos de su época, pero más difíciles de conducir y menos prácticos que su heredero…

El primer Jaguar E-Type utilizó un motor de 6 cilindros de casi 270 caballos. También recibió la influencia del Jaguar D-Type, un coche de competición que parecía el coche de un súperhéroe…

El espectacular deportivo de Jaguar ganó tres veces en las 24 horas de Le Mans, logrando tres victorias consecutivas entre 1955 y 1957. También brilló por su revolucionaria estructura monocasco de aluminio y diseño aerodinámico, inspirado en la aviación, incluyendo una llamativa aleta dorsal.

Jaguar Type 00 | Jaguar

Volviendo al E-Type, tuvo varias motorizaciones, incluyendo un motor V12. Además de versiones como la cotizada Lightweigh, con 350 caballos y apenas 1.000 kilos de peso, un coche que pude probar en el Circuito de Los Arcos para Centímetros Cúbicos.

Solo se fabricaron 12 unidades originales; era más ligero y estaba orientado a la competición, por lo que su conducción era muy adictiva y gratificante.

La producción del E-Type finalizó en 1974. Pero el paso del tiempo le ha sentado bien y le ha convertido en algo único, en un clásico muy cotizado.

El Jaguar XJ Coupé se presentó en octubre de 1973 con un arriesgado diseño sin pilar central. En su desarrollo surgieron desafíos de ingeniería, como las complejas ventanillas laterales. En los 80, el equipo Jaguar, preparó la versión V12 para correr el Campeonato Europeo de Turismos, donde consiguieron ser campeones.

Jaguar E-Type eléctrico | Centímetros Cúbicos

A mitad de la siguiente década, en 1996, la marca británica creó el XK8 coupé, un deportivo de lujo tipo Gran Turismo animado por un motor V8 con potencias entre los 290 y los 400 caballos, de las versiones más potentes.

Las letras XK renacían esos años para la marca inglesa con sus GTs de lujo. El XKR fue la versión más deportiva de los XK modernos, un cóctel de lujo británico y altas prestaciones. El coche perfecto para un “enemigo” de James Bond, como el villano Zao, en la película “Muere otro día.”

El año 2013 aterrizaba el que algunos consideran el heredero espiritual del E Type: el Jaguar F-Type, un deportivo biplaza que buscaba el equilibrio entre diseño clásico, alerones móviles y tecnología moderna.

Las versiones más potentes, como el F-Type R 75, llegaba a los 575 caballos y aceleraba de 0 a 100 en 3,7 segundos. Un pequeño cohete con el que Jaguar celebraba sus 75 años fabricando deportivos.

Jaguar F-Type | JAGUAR

Y ahora llegamos al futuro y a la era eléctrica. Aquí, Jaguar no olvida su herencia y su viaje a lo largo del tiempo. Algo muy simbólico es el desarrollo de la versión eléctrica del E-Type: diseño clásico pero con tecnología moderna cero emisiones. Una curiosidad: ese coche llevó a los recién casados príncipe Harry y Meghan Markle el día de su boda.

El prototipo que anticipa el futuro ultra-lujoso y eléctrico de Jaguar se llama Type 00. “Copiado de nadie” usa materiales como latón, piedra y tecnología oculta. E introduce pantallas retráctiles y “cápsulas de ánimo” que modifican el ambiente. Sus números impresionan: 1.000 caballos, carga ultrarrápida en 15 minutos y más de 700 kilómetros de autonomía.

Un concepto que inspira y da paso al proyecto “X900”, un GT eléctrico de cuatro puertas de diseño vanguardista y altas prestaciones. Un coche que protagoniza el futuro más inmediato de la marca, que vuelve a romper moldes con una creación completamente disruptiva.

De hecho, el enigmático modelo final y su nombre definitivo se desvelarán este verano, suponiendo el pistoletazo de salida del “reinicio” de esta nueva era Jaguar.