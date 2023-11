El nuevo Peugeot e-3008 finalista del Car of the Year 2024

El Peugeot e-3008 puede coronarse como nuevo rey. El próximo mes de febrero se resolverán las dudas sobre quién será el Best Car of the Year 2024, un prestigioso premio europeo que cuenta con 59 miembros en el jurado de 22 países del continente. No será sencillo, entre los finalistas, además del nuevo SUV eléctrico de la marca también encontramos otros seis coches diferentes que optan a llevarse el galardón que en la última edición consiguió el Jeep Avenger.

Como hemos mencionado, siete son los finalistas después de una primera votación donde había hasta 28 modelos diferentes, todos y cada uno de ellos lanzados este 2023 y comercializados en un mínimo de cinco mercados continentales. Cada uno de los miembros del jurado debían hacer una primera selección, dentro de esta larga lista, de sus siete modelos preferidos, otorgándole a cada uno un punto.

Peugeot E-3008 2024 | Peugeot

Tras las realización del escrutinio, además del Peugeot e-3008, los finalistas son el Volvo EX30, el nuevo BMW Serie 5, el Renault Scenic, el Toyota C-HR, el BYD Seal y el Kia EV-9. De esta prestigiosa lista saldrá el ganador, que se conocerá en el Salón del Automóvil de Ginebra. Una de las peculiaridades de este premio es que se permite conocer los argumentos que han llevado todos los miembros del jurado en referencia a cada uno de los finalistas, lo que aporta una transparencia total a la elección de mejor coche de Europa.

Peugeot e-3008: el SUV de la firma del león destinado a ser el rey

El Peugeot e-3008 es un modelo que mantiene considerablemente el concepto de carrocería del anterior 3008. Se trata de un SUV con un diseño bastante robusto y de postura elevada, aunque cuenta con las habituales líneas de Peugeot y bastantes rasgos del Peugeot 408, del que hereda una trasera de estilo fastback. De hecho, este es el mayor cambio a nivel visual exterior de este vehículo de 4,54 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,64 de alto.

En cuanto al interior, el finalista del Car of the Year 2024 ofrece un ambiente de alta calidad y alta tecnología para los pasajeros. Destaca por su pantalla panorámica flotante de 21 pulgadas de alta definición que combina el head-up display con la pantalla táctil central. Esta pantalla panorámica, que flota sobre el salpicadero, integra todas las funciones clave del Peugeot i-Cockpit y está diseñada para una ergonomía óptima tanto para el conductor como para el pasajero.

Otro de los puntos que hacen de este SUV un modelo único en su especie es su combinación perfecta entre prestaciones y una autonomía completamente eléctrica de hasta 700 km, gracias a la nueva plataforma STLA-Medium de Stellantis. ¿Logrará el Peugeot e-3008 este prestigioso galardón? Tendremos que esperar hasta el 26 de febrero para conocer al nuevo rey.