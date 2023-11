El nuevo MINI Countryman S llegará en 2024 con etiqueta ECO y más potencia que nunca

MINI ha presentado la tercera y, previsiblemente, última de sus versiones de gasolina para su nuevo Countryman, denominada S. Con 218 CV de potencia, se posiciona en un punto medio entre la C de acceso, con 170 CV, y la JCW tope de gama, con 300 CV. Su aspecto también es distinto, al igual que la puesta a punto de su chasis, respecto a las otras dos configuraciones. Pero podría decirse que es la más equilibrada de las tres por varias razones, empezando por disponer de la etiqueta ECO de la DGT y por ser el Countryman S más potente hasta la fecha: es 40 CV superior con relación al de 2017, actualizado en 2021.

Por un lado, el Countryman S 2024 tiene un sistema de propulsión con hibridación ligera (MHEV), como el del Countryman C, aunque con cuatro cilindros en lugar de tres. Combina un motor 2.0 de gasolina turboalimentado como el del Countryman JCW, si bien es menos prestacional (204 CV), con uno eléctrico que sirve tanto de generador de corriente como de impulsor complementario durante las arrancadas. Por ahora no se conocen sus cifras de aceleración o velocidad máxima, pero sí su consumo: 6,8 l/100 km según ciclo WLTP.

mini-countryman-s-2024-1-fuente-mini | MINI

Por otro lado, esta versión deportiva (no radical) de la tercera generación del C-SUV lleva un sistema de tracción integral ALL4 como el del John Cooper Works, con efectos positivos sobre la dinámica y las capacidades que ocasionalmente pueda demostrar fuera del asfalto (cuidado, no es un todoterreno al uso). Además, el BMW X1 con el que comparte plataforma entre otros componentes, no opta actualmente a un nivel de potencia equivalente.

El MINI Countryman S 2024, que llega con una alta dotación tecnológica en todas las materias y mejores acabados que en su anterior generación, ofrece un habitáculo más amplio, fruto de su mayor longitud total: 4,44 metros (el maletero seguirá siendo de 450 litros). Aún no hay un precio oficial para España, pero todo apunta a que costará cerca de 50.000 euros.