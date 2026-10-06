El nuevo coche de más de 1.000 CV que cambia su comportamiento cuando lo conduce tu hijo

Hay coches familiares con 100 CV, coches familiares con 200 CV y luego están los Rivian. La versión más potente de la pick-up eléctrica R1T supera los 1.000 CV y es capaz de acelerar prácticamente como un superdeportivo. Algo espectacular cuando quien está detrás del volante sabe exactamente qué tiene entre manos, pero bastante más difícil de justificar cuando las llaves terminan en manos de un conductor de 16 años.

Y eso, en Estados Unidos, no es precisamente una situación excepcional. Rivian ha reconocido que sus propios clientes llevan tiempo planteándole esa preocupación y ha decidido solucionarla de una manera muy propia de un automóvil definido cada vez más por su software: el coche cambiará su comportamiento dependiendo de quién lo esté conduciendo.

Rivian R1 | Rivian

Un Rivian de más de 1.000 CV que deja de comportarse como uno

La compañía estadounidense está preparando un nuevo Teen Mode, o modo para adolescentes, que debería llegar a comienzos de 2027 y estará disponible para modelos como los R1T, R1S y también el R2.

La idea parece especialmente lógica teniendo en cuenta las cifras que manejan estos coches. Algunas versiones del Rivian R1T rondan los 1.039 CV de potencia, pesan varias toneladas y pueden completar el 0 a 96 km/h en aproximadamente 2,5 segundos.

No es únicamente una cuestión de velocidad máxima. Una de las características más importantes de los coches eléctricos es precisamente la entrega prácticamente inmediata de par y potencia, algo que exige cierta adaptación cuando se conduce por primera vez un vehículo eléctrico especialmente potente.

Por eso Rivian no pretende limitarse a ofrecer un sencillo limitador de velocidad. El propietario podrá configurar un perfil específico para sus hijos y establecer diferentes restricciones sobre el funcionamiento del vehículo.

Rivian R1 | Rivian

No bastará con cambiar de perfil para recuperar los 1.000 CV

Entre las funciones previstas estará limitar la potencia disponible, aunque aparentemente no se podrá seleccionar una cifra concreta de caballos. En lugar de escoger, por ejemplo, 200 o 300 CV, Rivian ofrecerá diferentes niveles o categorías de restricción.

También podrá impedirse que el conductor desactive el control electrónico de estabilidad y restringir determinados modos de conducción, especialmente los destinados a circular fuera del asfalto. En total, la compañía estudia ofrecer entre cinco y diez parámetros configurables.

Lo interesante está en cómo pretende evitar Rivian que todo esto se convierta en una configuración que el adolescente pueda desactivar en cuanto sus padres desaparezcan de la escena.

El sistema estará integrado con los perfiles de usuario y las llaves digitales del vehículo. El propietario mantendrá los permisos de administrador y podrá asociar una determinada llave, tarjeta o teléfono móvil a un conductor concreto. Para abandonar el perfil restringido será necesaria una contraseña.

Eso significa que el coche podrá reconocer quién acaba de abrirlo y aplicar automáticamente los ajustes correspondientes. El mismo Rivian podrá entregar toda su potencia cuando conduzca uno de los padres y convertirse en un vehículo mucho más dócil cuando detecte la llave asociada al hijo.

Rivian R1T | Rivian

Los coches cada vez saben mejor quién está conduciendo

Rivian también prepara paralelamente un modo específico para aparcacoches. En ese caso, además de restringir determinadas funciones del vehículo, será posible bloquear compartimentos como el maletero delantero o las guanteras para impedir que otra persona pueda acceder a ellos.

Pero el Teen Mode resulta especialmente interesante porque adelanta una posibilidad que probablemente veremos cada vez en más coches. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que los perfiles guardasen la posición del asiento, los retrovisores, la climatización o nuestras emisoras favoritas. Ahora pueden empezar a determinar también cuánta potencia tenemos disponible y qué funciones del vehículo podemos utilizar.

Y teniendo en cuenta que incluso muchos coches familiares eléctricos actuales tienen prestaciones que hace no demasiado tiempo estaban reservadas a deportivos, no parece precisamente una mala idea. Sobre todo cuando el coche en cuestión tiene más de 1.000 CV y las llaves pueden acabar en manos de alguien que acaba de aprender a conducir.