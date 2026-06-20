La nueva Smart Compact Van incluye el Flexiseat: un asiento plegable que se puede convertir en mesa para trabajar o comer

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo Stellantis, ha decidido ampliar su gama de furgonetas compactas con la Smart Compact Van (SCV), una versión complementaria a la actual con novedades en su diseño exterior, en el que destaca un paragolpes delantero de líneas marcadas y robustas y un nuevo formato interior marcado por la inclusión del Flexiseat, entre otros.

Smart Compact Van | Stellantis

Aunque conserva la misma arquitectura básica, el exterior cuenta ahora con un paragolpes delantero grande y característico, diseñado para mejorar la protección del vehículo. En el interior, los paneles de las puertas y el salpicadero se han rediseñado por completo para optimizar el espacio y la ergonomía de los mandos. Las medidas exteriores e interiores se mantienen sin cambios, con dos longitudes disponibles, una capacidad de carga útil que oscila entre 750 kg y 1 tonelada, y un volumen de carga de entre 3,3 y 4,4 metros cúbicos.

Incorporación del Flexiseat

Un análisis de Stellantis reveló que al 40% de los clientes no les interesa una configuración de tres asientos, y que los conductores profesionales viajan solos aproximadamente el 80% de su jornada laboral. Esto llevó a la decisión de incorporar de serie el Flexiseat, un asiento modular para el acompañante que se puede plegar para ampliar el volumen de carga, único en su segmento y que permite ganar espacio y funcionalidad.

Flexiseat | Stellantis

El Flexiseat se puede complementar con la Modutable (mesa modular), que puede convertirse en una práctica mesa para trabajar o comer. Se trata de una primicia mundial que solo está disponible en esta versión. A esta se suma la Moduconsole, una consola central provista de posavasos y un compartimento cerrado. Se extrae y se guarda fácilmente en la zona de carga, y puede adaptarse a distintos usos (guardar herramientas pequeñas, una tablet, un smartphone y su cargador o documentos).

Flexiseat | Stellantis

Otros elementos innovadores son el Dashbox, un salpicadero dotado de dos guanteras y un posavasos; el Drive Drawer, un cajón situado bajo el asiento para guardar blocs de notas, un ordenador portátil o una tablet en un espacio discreto; y el Moduwork, una nueva configuración que incluye un tercer asiento central, lo que permite llevar hasta tres ocupantes.

Flexiseat | Stellantis

Estrategia multienergía y precios asequibles

A la hora de seleccionar los sistemas de propulsión, Stellantis ha adoptado una estrategia multienergía destinada a facilitar la transición hacia la electrificación y garantizar al mismo tiempo la accesibilidad. El elemento central de la gama es el nuevo sistema de propulsión 100% eléctrico, que ofrece una autonomía de 270 km. La oferta incluye además tres motores de combustión interna (dos diésel y uno de gasolina) con cambio manual, además de una versión microhíbrida que saldrá al mercado el año que viene.

Además, Stellantis ha apuntado que apuesta por precios "muy asequibles", inferiores a los del resto de la gama tanto para los motores de combustión como para los vehículos eléctricos de batería (BEV), gracias a la economía de escala y al enorme interés puesto en la rentabilidad.