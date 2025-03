Noruega no es el único ejemplo a seguir con el EV: Bélgica también tiene mucho que decir

A los políticos de nuestro país se les ha llenado la boca a la hora de hablar de Noruega como un espejo en el que mirarse a la hora de acometer la movilidad eléctrica. No sin cierta razón por los resultados que le ha dado, aunque al mismo tiempo con varias pinzas que apenas sujetan la idea. Más que nada porque la hoja de ruta del Gobierno no parece que vaya a pasar - a corto plazo al menos - por una ambiciosa reforma fiscal que le empareje con Noruega en este sentido ni que la renta per cápita de los españoles vaya a incrementarse de manera descomunal hasta alcanzar los 90.000 €.

No obstante, todos los caminos llevan a Roma como se suele decir. La prueba de ello en este caso la refleja Bélgica. El gobierno belga opta por una fórmula ligeramente distinta a la de sus colegas noruegos, aunque con deducciones fiscales igualmente. En cualquier caso, se ha demostrado tremendamente eficaz con los números en la mano. Y es que en enero la cuota de coches eléctricos alcanzó una cuota de mercado del 33,8 %, mucho más alta de lo que lo era en el mismo mes hace dos años cuando tenía un 14,3 % y que hace tres cuando se ubicaba en el 8,1 %.

La clave: las flotas de las empresas

Crecimiento de venta de coches eléctricos | newspress

¿Cómo ha conseguido este gran cambio Bélgica? Poniendo el foco fiscal en las flotas de las empresas. Aunque es verdad que en algunas zonas del país había ayudas públicas para la compra de EV, estas se han terminado este año y no han repercutido prácticamente en las ventas totales. Y es que una empresa puede deducirse hasta el 100 % de la adquisición de coches eléctricos en función de los ingresos que registre. Como consecuencia, el 80 % de los vehículos eléctricos registrados están a nombre de una empresa.

A través de las iniciativas fiscales, las autoridades belgas han hecho mucho más atractiva para las compañías la compra de un EV que de un modelo de combustión, de manera que las deducciones de este último acaban en 2028, mientras que el empleador de un eléctrico podrá seguir beneficiándose de deducciones de hasta el 90 % en ese año. No obstante, Bloomberg explica que el coche en Bélgica suele ser una moneda de cambio de sueldo y que, en vez de subir este, las compañías lo usan como un reclamo para recompensar al trabajador. Si le da un EV, él puede ir a trabajar por mucho menos que si tuviera que repostar gasolina.

Y es que los carburantes son ligeramente más costosos en Bélgica que en España. De esta forma, la gasolina por ejemplo registra un precio de 1,63 €/litro por los 1,558 €/litro que marca en nuestro país según el último boletín de la Unión Europea. De esta forma, un conductor de un coche gasolina muy eficiente que consuma 6 litros/100 kilómetros puede pagar cinco veces más por recorrer la misma distancia que un eléctrico que homologue 18 kWh/100 kilómetros y que ha de hacer frente a una factura de luz de 10 céntimos/kWh en casa.

Así que haber si toman más nota nuestras autoridades sobre las buenas prácticas de colegas europeos más ambiciosas y que se salen de las meras ayudas estatales o autonómicas.