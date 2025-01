España tiene en Noruega el espejo donde mirarse: así se ha convertido en el líder de los eléctricos

No os vamos a descubrir la pólvora si os decimos que la implementación de los coches eléctricos es totalmente distinta entre un país del planeta y otro. Esto pasa incluso entre los más desarrollados, ya que si nos ponemos a comparar según qué cuáles podemos quedarnos impactados por el contraste de cifras.

Si hay uno que es un buen ejemplo de cómo llevar a cabo esa transición en la movilidad es Noruega, que vio cómo 9 de cada 10 vehículos nuevos que se compraron en sus fronteras durante 2024 eran eléctricos. ¿Cómo lo hace? En Centímetros Cúbicos vamos a hablarte de su fórmula, de la que España y el resto de la UE deben tomar nota.

Cargador eléctrico | Europa Press

Incentivos fiscales muy atractivos

No cabe duda de que la fiscalidad juega un papel fundamental en este proceso, porque como hemos dicho muchas veces en otros artículos, el salto de precio entre una versión de combustión y la eléctrica de un mismo modelo resulta prohibitivo para el bolsillo de muchos conductores españoles y las marcas premium que comercializan EV no ayudan a hacerlos accesibles. En el caso de Noruega, la manera de fomentar la adquisición de los EV y hacerlos accesibles es muy diferente a lo que vemos en nuestro país.

Tal y como cuenta la secretaria general de la Asociación Noruega del Vehículo Eléctrico Christina Bu en un reportaje de la BBC, desde el Gobierno se han encargado de encarecer mucho los coches con motor de gasolina y diésel a base de gravámenes y, al mismo tiempo, de eliminar todos los impuestos que implicaban la compra de los eléctricos. A la hora de dar una clave que explique el buen hacer del país nórdico, la Viceministra de Transportes del país, Cecilie Knibe Kroglund, señala las políticas de previsión y a largo plazo que se llevan trazando desde la década de los 90´.

Actualmente, los noruegos pueden seguir comprando vehículos de combustión, pero con estos han de hacer frente a impuestos y tasas de matriculación más altas, mientras que el IVA y los costes de importación se acabaron para los de bajas emisiones. Pero no son las únicas ventajas, porque a ello hay que sumar el aparcamiento gratuito, descuentos en peajes e incluso acceso a carriles de bus.

Coche eléctrico cargando | Europa Press

Amplia red de recarga

Noruega, con una población de 5,5 millones de habitantes aproximadamente, pone a disposición de los conductores una red de más de 27.000 cargadores públicos. Una proporción notablemente superior a la de España por ejemplo. No obstante, un conductor noruego entrevistado a pie señala decisivo en este proceso también un cambio de mentalidad: "Con el frío, la autonomía es quizá un 20 % menor, pero con la amplia red de recarga que tenemos no es un problema. Sólo tienes que cambiar de mentalidad y cargar cuando puedas, no cuando lo necesites".

Y es que muchos surtidores de las gasolinas noruegas se han visto reemplazados por puntos de recarga rápida dentro de un país muy rico en lo que a petróleo y gas se refiere, como lo demuestra el fondo soberano de más 1,7 billones de dólares que posee. Por ello, Bu opina que el éxito de Noruega no se debe a que sus ciudadanos sean más ecologistas, sino que este tiene que ver con "políticas fuertes y con que la gente entienda poco a poco que conducir un coche eléctrico es posible".