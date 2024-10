El Mundial de 2030 permitirá crear el Túnel de Gibraltar, pero no todos los vehículos podrá circular por él

Muchas veces habrás oído hablar del Canal de la Mancha, ese inmenso túnel subterráneo, que conecta Inglaterra con Francia. De 50 kilómetros de longitud, lleva 30 años en funcionamiento y permite a los ciudadanos ir de un país a otro con mayor facilidad.

Pero ¿por qué no existe un túnel entre España y Marruecos, si la distancia es mucho menor? Además de un tema político, en el que los gobiernos de España y Marruecos no se han puesto de acuerdo en más de 40 años que llevan de negociaciones, hay otros motivos por el que, todavía, no existe.

El fondo marino es mucho más profundo, entre 300 y 900 metros, a diferencia del Canal de la Mancha, que son únicamente 54, el peligro a un terremoto, ya que en ese punto chocan dos placas tectónicas y los riesgos de las corrientes son otros de los motivos por los que no existe el túnel de Gibraltar.

Eso de momento, porque el Mundial de fútbol de 2030, que lo organizan España, Portugal y Marruecos, permitirá construir el ansiado túnel. El deporte ha podido poner en marcha un proyecto que llevaba en barbecho mucho tiempo, pero tendrá un asterisco: no podrán circular vehículos.

Esta obra, que será más largade lo que parece, porque cubrirá 28 kilómetros (no los 14 que tienen los puntos más cercanos del Estrecho), y únicamente podrán circular trenes AVE y mercancías por un monotubo a una velocidad de 120 km/h, que conectará Marruecos con España.

Esta mega obra, que unirá las ciudades de Punta Paloma (España) con Malabata (Marruecos), tendrá los cimientos a 500 metros de profundidad, suponiendo un gran riesgo.

Habrá lanzaderas de pasajeros, que se distribuirán así: los 10 primeros vagones serán para turismos y autocares, los 10 siguientes sólo para turismos, y los 3 últimos para “acompañantes”.

Las lanzaderas de mercancías contarán con 18 vagones para camiones y tráiler, y 1 para acompañantes.

El Mundial de 2030 ha supuesto una oportunidad de oro para retomar este proyecto, y construir un túnel que puede aportar grandes beneficios económicos para el país.