¿Quién lo diría? Este “viejo” Peugeot apunta a ser un clásico muy buscado

¿Te has parado a pensar alguna vez que los coches que hoy ves aparcados sin que nadie les preste atención, podrían ser los clásicos más codiciados dentro de unos años? El Peugeot 306 GTi es uno de esos. Lo ves y quizás no te dice gran cosa… pero espera, porque este compacto francés tiene mucho más de lo que parece.

Lanzado en los años 90, el Peugeot 306 GTi es de esos modelos que marcaron a toda una generación, aunque ahora muchos lo hayan olvidado. Bajo su capó, esconde 167 CV que, para un coche compacto y ligero como este, se traducen en pura diversión. Pero lo que realmente le da alma es su cambio de seis marchas –algo raro en la época– y ese tacto directo que hoy, en plena era de las pantallas y los coches que hacen todo por ti, se siente casi artesanal.

Nada que ver con un compacto moderno

Con un peso de 1.215 kilos, es, de media, 250 kilos más ligero que muchos coches equivalentes y gracias a que Peugeot sabe muy bien como hacer coches deportivos, el 306 GTi puede sorprender a más de un conductor actual. Pero no pienses que será tan rápido como un compacto deportivo moderno, en realidad, a este francesito noventero le costaría seguir a su homónimo actual, su encanto está en otra parte, en algo que muchos conductores ni siquiera son capaces de comprender: las sensaciones.

El motor, por ejemplo, huye de turbos o hibridaciones, es un propulsor que podríamos considerar “puro”: cuatro cilindros, dos litros –1.998 centímetros cúbicos–, 16 válvulas, inyección y aspiración atmosférica. Hay que superar las 5.000 revoluciones para que el 306 GTi corra de verdad, de hecho, su cifra de par máximo, 193 Nm, se alcanza a 5.500 revoluciones. ¿Su potencia? !55 CV en la primera entrega y 167 CV en la segunda edición.

Quizá, la primera generación del Peugeot 306 GTi sea más apreciada por los amantes de la conducción; era más delicado de controlar, más brusco en según que circunstancias. El restyling suavizó muchas reacciones y lo hizo más fácil de conducir rápido, aunque ambos no solo son interesantes, también son muy ágiles en carretera de montaña y muy veloces.

Segunda generación del Peugeot 306 GTi, con el motor de 167 CV | Peugeot

Un clásico popular, pero no un clásico de colección

No te voy a decir que mañana valdrá una fortuna, pero cada vez más aficionados están empezando a mirar este modelo con otros ojos. Lo que hace especial al 306 GTi es esa combinación que empieza a escasear: potencia justa, ligereza y sencillez. No hay pantallas, no hay mil configuraciones, tampoco tiene la larga y aburrida –y en ocasiones, innecesaria– lista de sistemas electrónicos de asistencia a la conducción; el Peugeot 306 GTi pertenece a otra época en la que importaban más otras cosas, como el tacto general, el comportamiento o la respuesta del motor.

Además, ya quedan pocos en buen estado, lo que solo aumenta su atractivo para coleccionistas –y para los que sueñan con tener un deportivo accesible y con carácter–.

Quizá en su día lo tuviste, o conociste a alguien que lo tuvo. Tal vez lo viste volar por una carretera de curvas y pensaste: “qué bien va ese coche”. Lo curioso es que ahora, cuando tantos miran hacia lo eléctrico y lo automático, modelos como este Peugeot empiezan a revalorizarse no solo por nostalgia, sino por lo que ofrecen: una conducción pura, sin filtros.

El Peugeot 306 GTi no está solo en esta carrera hacia el estatus de clásico. Hay otros modelos, igual de accesibles hoy, que están empezando a llamar la atención de los entendidos. No es el único coche que hoy pasa desapercibido y mañana podría ser un clásico codiciado, aunque aquellos que saben de coches, tienen muy claro que el 306 GTi es un clásico con todas las de la ley.