Para moverte a tu antojo por la ciudad tienes este eléctrico a precio de risa

Un coche por menos de 10.000 € suena a un tiempo muy lejano. Si le añadimos el adjetivo eléctrico parece ya de ciencia ficción o de ilusionismo. Pero no, es tan real como la vida misma. Eso sí, Plan Moves III mediante, pero un chollo en toda regla para quien pueda cumplir las condiciones y busque exactamente lo que ofrece este coche. El Dacia Spring es el que tiene el honor de contar con una oferta tan increíble que no pensarías leer jamás. El urbano eléctrico es ideal para los que buscan un primer vehículo o un compañero para hacer los trayectos del día a día por la ciudad. Toma nota, que no todos los días vas a ver algo así.

225 kilómetros de autonomía

El Dacia Spring ofertado lleva a bordo un motor de 45 CV de potencia que es suficiente para lidiar con el tráfico urbano, lo que unido a su fisonomía de utilitario te da una experiencia de conducción ágil. Como no puede ser de otra forma, luce en el parabrisas la etiqueta Cero de la Dirección General de Tráfico (DGT) que te deja moverte con total libertad en cualquier ciudad que tenga instauradas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Por no hablar de que te aporta ventajas tan valiosas como el aparcamiento gratuito en algunas de ellas - Madrid y Murcia entre otras - y bonificaciones fiscales.

Los 225 kilómetros de autonomía que homologa en ciclo WLTP se estiran muchísimo con la marcha en entornos urbanos, todo lo contrario que si te atreves a sacarlo a carretera para desplazamientos más o menos largos. Has de saber que puedes cargarlo en tu casa con un wallbox de 7 kW en unas cuatro horas, o si solamente tienes un enchufe normal entonces la espera se va a las 11. Si optas por un cargador rápido de 30 kW, entonces se pasa del 20 % al 80 % en unos 45 minutos. La batería que lleva es de 26,8 kWh de capacidad neta.

Práctico por dentro

El Dacia Spring ofrece a bordo lo que necesitas, ni más ni menos. Dicho esto, cuenta con: aire acondicionado, sensores de aparcamiento traseros, sistema multimedia constituido por una pantalla de ocho pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de instrumentos digital, bluetooth, encendido de luces automático y una serie de ayudas a la conducción que siempre mencionamos que te ayudarán a disfrutar de la mayor comodidad posible al volante.

La oferta: disponible desde sólo 8.990 €

Que sí, que lo estás leyendo de verdad. El Dacia Spring puede ser tuyo a cambio de unos irrisorios 8.990 € si cumples con las condiciones del Plan Moves como te hemos comentado al inicio y las que te fije la marca.