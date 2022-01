Mito o realidad: ¿te pueden multar si no llevas unas gafas de repuesto en el coche?

Más información El chequeo del que se olvidan 9 de cada 10 conductores cuando van a la gasolinera

Cuando nos sacamos el carnet de conducir o cuando es momento de renovarlo, todos los conductores tenemos que superar un reconocimiento médico en un centro homologado por la Dirección General de Tráfico (DGT). El proceso está formado por varias pruebas en las que, por ejemplo, se determina nuestra capacidad visual para saber si tenemos que conducir con gafas. Si es tu caso, ¿tienes claro si es obligatorio llevar unas de repuesto?

Las pruebas relativas a la vista que se llevan a cabo en estos reconocimientos dependen del centro, pero hay una básica: el Test Snellen, que evalúa la capacidad visual para poder identificar las letras de un cartel situado a unos cinco o seis metros de distancia. A él se pueden unir otros como el Test de Ishihara para detectar el daltonismo, la prueba de destello, la que examina el fondo de ojo…

Multa por conducir sin gafas

Si el especialista establece que debes conducir con gafas, tendrás que llevarlas siempre que te pongas al volante. Así lo establece el Artículo 3 del Reglamento General de Conductores (RGC): “El titular de un permiso o de una licencia de conducción, así como de cualquier otra autorización o documento que habilite para conducir, deberá hacerlo con sujeción a las menciones, adaptaciones, restricciones y otras limitaciones respecto de las personas, vehículos o de circulación que, en su caso, figuren en el permiso o licencia de conducción”.

Ignorar este punto te llevará a cometer una infracción penada con una multa de 200 euros sin pérdida de puntos. Las autoridades no tienen forma de saber si un conductor está cumpliendo (o no) esta premisa, pero si te paran en un control sí podrán comprobarlo: algo que también podrán corroborar en caso de que provoques un accidente por esta u otra razón. ¿Es esta la única multa que te pueden poner relacionada con el uso de gafas durante la conducción?

¿Y las de repuesto?

Hace muchos años, todos aquellos conductores que debían circular con gafas tenían que llevar unas de repuesto en el coche… pero, según informa la Dirección General de Tráfico, está obligación ya no está vigente. No obstante, sí recomiendan llevar un segundo par por si acaso.

¿Y si nos ponen gafas después de haber superado el reconocimiento donde el especialista señala que, en aquel momento, no las necesitábamos? Tendremos que llevarlas siempre que vayamos a conducir aunque no figure en nuestro carnet. La DGT entiende que estas situaciones pueden ocurrir, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta los 65 años la validez de los exámenes médicos es de diez años y después de cinco. Por lo tanto, no multarán a aquel conductor que lleve gafas sin que esto aparezca en su carnet.

