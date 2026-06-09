El Honda CR-V se pone serio: nuevo emblema negro, más detalles oscurecidos y diferencias entre híbrido y enchufable

Una reciente actualización rodea al SUV mediano de Honda y la principal novedad corre por cuenta de la versión de acceso ya disponible para la motorización híbrida enchufable. Sin embargo, el Honda CR-V ha ido más allá y ha evolucionado en apariencia de toda su gama.

De momento, no hemos podido acceder a muestras visuales contundentes del resultado final de su exterior, pero la idea está y consiste en un todocamino signado por secciones oscurecidas. De ahora en adelante, el emblema frontal de la H saldrá de fábrica en negro. La distinción entre las versiones híbridas autorrecargables y las híbridas enchufables harán el resto.

Honda CR-V | Honda

Los CR-V con tecnología e:HEV complementan el nuevo concepto de logotipo delantero con tiradores de puertas en negro brillante, espejos retrovisores en negro, calandra en pintura negra con barra en cromado negro y acabado negro también para las llantas de 18 pulgadas. La característica antena de techo con forma de aleta de tiburón no es menos y va a tono del mismo color.

Los CR-V e:PHEV también apuestan por una exclusiva pintura negra para su calandra, pero la barra se expresa en cromado platino. Los espejos laterales trazas otra diferencia: se pintan del color de la carrocería. Pensando en el nivel tope de gama, el preexistente Advance Tech, la marca ha preparado un nuevo diseño para sus llantas de aleación de 19 pulgadas.

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Puertas adentro, el tratamiento del techo indica en qué CR-V estamos viajando, porque los híbridos eléctricos ahora se caracterizan por tapizados en tonos oscuros, mientras los enchufables proponen revestimientos grises claros. Y ya que hablamos de tonalidades...

El rival del Toyota RAV4 nos había acostumbrado a colores de exterior tales como el Azul Canyon River Metalizado y el Negro Cristal Perlado. También contaba ya con un Rojo Cristal Premium Metalizado y un Blanco Platino, ambos disponibles según variante. A esta gama se incorpora un nuevo aspecto: el Gris Urbano Perlado. Decisión acertada: ¡¿cómo un vehículo va a ser japonés y no ofrecernos un gris para la carrocería?!