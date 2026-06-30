El "método del tornillo": la estafa en gasolineras que permite repostar con el dinero de otra persona

Según informan desde Antena 3 Noticias, la Guardia Civil ha alertado sobre un fraude que afecta a algunas estaciones de servicio y que no busca robar los datos de la tarjeta bancaria. Conocido como el "método del tornillo", este engaño consiste en alterar el funcionamiento del surtidor para que siga suministrando combustible incluso después de que el cliente haya terminado de repostar.

La estafa se lleva a cabo colocando un tornillo u otro objeto en el soporte donde se deposita la boquilla. De este modo, el sistema no detecta que el repostaje ha finalizado y la bomba permanece activa. Cuando el conductor abandona la gasolinera, los estafadores aprovechan para llenar otro vehículo o varios recipientes, cargando el importe al pago realizado por la víctima.

Esta estafa ya ha sido detectada en Estados Unidos. Tal y como aseguran expertos en el medio The Mirror US, lo normal es llegar a la estación de servicio, pagar, llenar el depósito y devolver la boquilla a su sitio. No obstante, si el soporte está manipulado, la bomba puede seguir activa después de que el cliente se vaya de la gasolinera. Ahí es cuando los estafadores aprovechan para seguir sacando combustible de la misma manguera, cargando dicho importe a la tarjeta del anterior cliente.

Para reducir el riesgo de caer en este engaño, se recomienda comprobar que la operación ha finalizado correctamente antes de abandonar el surtidor y revisar que la boquilla haya quedado colocada en su soporte. Ante cualquier anomalía, lo más aconsejable es comunicarlo inmediatamente al personal de la estación de servicio.