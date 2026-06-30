La 'insurtech' Tuio y Allianz entran en el negocio de seguros del automóvil en España

La 'insurtech' Tuio y Allianz Direct, la aseguradora online paneuropea del Grupo, han anunciaron hace unos días su entrada en el negocio del seguro del automóvil en España con el lanzamiento de tres nuevos productos.

En concreto, los clientes podrán elegir entre tres productos de seguros de coche con opciones de cobertura específicas para vehículos eléctricos. Además, la oferta es completamente digital, desde la cotización hasta la contratación, y Tuio gestiona el cambio de póliza desde otras aseguradoras sin coste para el cliente, tal y como ha precisado la entidad en un comunicado.

Respecto a la acogida, la compañía ha destacado que más de 15.000 usuarios se habían preregistrado en la lista de espera antes del lanzamiento del producto.

En este contexto, desde Allianz han explicado que este paso se sucede tras la primera etapa en seguros de hogar de la alianza y supone un "avance significativo en la ambición de distribución digital de ambas compañías".

La 'insurtech' Tuio, que acaba de superar los 100.000 clientes en cartera, se convirtió en socio de Allianz Direct tras la adquisición por parte de la aseguradora del negocio europeo de P&C de iptiQ, anunciada en noviembre de 2024.

"España es un mercado estratégico prioritario para Allianz Direct, y esta colaboración es una validación sólida de nuestro modelo. Al combinar nuestras capacidades de suscripción y tecnología con el ecosistema digital de Tuio, estamos creando un producto que responde exactamente a las necesidades de los clientes: online, inmediato y sin fricciones", ha asegurado el consejero delegado de Allianz Direct España, Stefano De Liguoro.

Por su parte, el coCEO y cofundador de Tuio, Juan Garcia, ha concluido que con el seguro de automóvil dan un paso más en la construcción de "una alternativa real en el mercado: una que pone al cliente en el centro, mantiene todo en digital y ofrece precios justos", al tiempo que ha reconocido que contar con Allianz Direct como socio aporta la solidez necesaria para cumplir "esa promesa sin renunciar a la agilidad".