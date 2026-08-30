El método 'arrecife' que puede ayudarte a aprobar el examen de conducir

Aprobar el carné de conducir exige superar tanto la prueba teórica tipo test como el examen práctico ante el examinador. Este último suele generar bastante nerviosismo al demostrar el control del vehículo en situaciones reales. Para lograr el aprobado es clave mantener la calma, empezar con confianza y concentrarte en el recorrido.

Uno de los métodos más utilizados antes de arrancar el coche es la regla ARRECIFE.

La A te recuerda ajustar tu Asiento para lograr la postura más cómoda y segura.

te recuerda ajustar tu Asiento para lograr la postura más cómoda y segura. Las letras RRE corresponden a regular los Retrovisores laterales e interior garantizando máxima visibilidad.

corresponden a regular los Retrovisores laterales e interior garantizando máxima visibilidad. La sigla CI indica ponértelo correctamente: el Cinturón de seguridad va siempre antes de iniciar la marcha.

indica ponértelo correctamente: el Cinturón de seguridad va siempre antes de iniciar la marcha. Finalmente, FE significa Freno de Estacionamiento, para comprobar y desactivar el freno de mano al salir.

En algunas ocasiones, dependiendo de las condiciones de la vía, también necesitarás encender las luces.

La preparación, la práctica constante y el control del nerviosismo marcarán la diferencia definitiva. Aplica la regla ARRECIFE para conseguir tu aprobado. Con una buena preparación y controlando tus nervios en la vía pública, conseguir tu permiso será solo cuestión de tiempo.