Mercedes ya no es la marca premium más vendida: BMW le arrebata la corona

La corona de las marcas premium ha cambiado de manos en 2021: por primera vez en cinco años, Mercedes no ostenta este título que pasa a ser propiedad de BMW. La crisis de los semiconductores ha lastrado a la marca de la estrella y los de Baviera han aprovechado esta coyuntura para adelantar a sus vecinos.

A nivel global, en 2021, Mercedes vendió 2,05 millones de coches en todo el mundo: una cifra en la que no están incluidos los resultados cosechados por Smart y tampoco los de las furgonetas comerciales ligeras. Este resultado supone una caída del 5% respecto al año anterior: una situación fue especialmente aguda en el cuarto trimestre ya que la escasez de semiconductores continuó afectando la oferta y el volumen se desplomó un 25%.

Mercedes Clase S | Mercedes

En Europa las ventas de Mercedes han caído un 11% mientras que en el caso concreto de Alemania ese descenso ha sido del 25%. En Asia la pérdida ha sido de un 1,6% (2% en China) aunque en América del Norte ha subido ligeramente: un 0,3% y un 0,4% en Estados Unidos.

BMW y los semiconductores

BMW, por su parte, puso en el mercado un total de 2,2 millones de vehículos: un montante en el que no figura ni MINI ni Rolls-Royce. No obstante, la marca alemana dará a conocer sus cifras oficiales de 2021 a finales de este mes. Sea como sea, con este resultado preliminar está claro que la corona premium cambia de manos… aunque no de país.

Vista de un logotipo del fabricante alemán de automóviles BMW | EFE

La crisis de los semiconductores ha obligado a algunos fabricantes a priorizar la producción de aquellos modelos con mayor margen. Mercedes explicaba que sus tiempos de entrega aumentaron drásticamente: un 17% cuando se trataba de Mercedes-AMG, un 40% para el Mercedes Clase S y un 51% en el caso de los modelos Maybach.

¿Y en 2022? Las previsiones de la marca de la estrella no son mucho mejores para el año que acabamos de estrenar: “La situación del suministro de los semiconductores sigue siendo volátil y se espera que la escasez afecte los próximos trimestres en términos de producción y ventas”.

Mercedes-Benz EQS | Daimier

Los coches eléctricos de Mercedes

No todo han sido malas noticias para Mercedes. Los números de sus coches electrificados han crecido y la demanda ha dibujado una curva al alza y no parece que vaya a cambiar esta tendencia. Las ventas de híbridos enchufables y eléctricos crecieron en un 69% para alcanzar un nuevo récord: 227.458 unidades, de las cuales 48.936 corresponde a la familia EQ, es decir, los modelos completamente eléctricos. Entre ellos destaca el Mercedes EQS: su comercialización arrancó en diciembre y ya acumula más de 16.000 pedidos.