El GT Coupé de Mercedes-AMG será eléctrico, pero mantiene un detalle propio de los coches de combustión

Aunque las marcas estén avanzando en la electrificación de su catálogo, se resisten a abandonar su pasado de combustión. Especialmente, porque las motorizaciones tradicionales siguen siendo las favoritas de los conductores en el mercado. Por eso, nuevos modelos o versiones con propulsión sostenible, como el Mercedes-AMG GT Coupé de cuatro puertas, mantienen detalles propios de coches de combustión sin serlo.

Hasta ahora, este coupé deportivo de 4,5 metros de largo y 1,3 metros de alto, estaba disponible con motorización de gasolina (de entre 476 y 612 CV), híbrida suave de 421 CV o híbrida enchufable de 816 CV. Se incorporará una nueva propulsión 100% eléctrica que aún no ha sido presentada por Mercedes-AMG, aunque sí han adelantado partes del coche, como su interior.

Mercedes AMG GT Coupé | Mercedes

Orientada al piloto

Lo primero que salta a la vista son las tres pantallas que se distribuyen por el salpicadero. Una de 10,2 pulgadas para el cuadro de mandos, una de 14 pulgadas de infoentretenimiento exclusiva para el pasajero, y otra de 14 pulgadas orientada hacia el conductor. El control del vehículo se hará desde estas pantallas porque, como se ve en las imágenes, hay una ausencia casi total de botones.

Sin embargo, sí se perciben tres comando rotativos que permiten ajustar de forma manual algunos comportamientos del vehículo como la respuesta del sistema eléctrico, el control de tracción o la reacción en las curvas. No obstante, la digitalización de los comandos se acerca a la plenitud.

Mercedes AMG GT Coupé | Mercedes

Impropio de un automático

Aunque el detalle que hace diferente a esta versión eléctrica de este Mercedes-AMG GT Coupé es que incluye un cuentarrevoluciones propio de los coches de combustión con caja de cambios manual e innecesario en los eléctricos, de transmisión automática. Pero cada vez son más marcas que mantienen detalles de los vehículos de combustión en sus eléctricos, como guiño nostálgico a ese pasado que tantos conductores se niegan a abandonar.

Este nuevo Mercedes-AMG GT Coupé es el primer modelo 100% eléctrico desarrollado integramente por la filial AMG (dedicada a vehículos de lugo) de Mercedes. Tendrá un sistema de 800 V y es muy probable que supere los 1000 CV de potencia. Como ya incluso ha sido revelado el interior, es de suponer que no tardaremos en conocer de manera oficial otros detalles importantes de este coche, como su fecha de lanzamiento, su autonomía o incluso en qué rango de precio se desenvolverá.