LO MEJOR DE LA SEMANA: Premio ABC al Mejor Coche del Año 2027, Denza Bao 5, nueva gama de vehículos eléctricos de KIA y más Centímetros Cúbicos

KIA ha creado una de las gamas de vehículos eléctricos más completas y variadas del mercado. Actualmente cuenta con diez coches con esta tecnología: EV2, EV3, EV4, EV4 Fastback, EV5, EV6 e EV9, además del PV5 Cargo, PV5 Passenger y PV5 Chassis Cab. KIA sumará próximamente el PV7 en sus diferentes variantes a su gama eléctrica

Según el modelo se ofrecen hasta nueve capacidades de batería, comprendidas entre 42,2 y 99,8 kWh, con una media de 534 km de autonomía y un tiempo medio de carga rápida de 28,5 minutos.

Así como la posibilidad de elegir entre tracción delantera, propulsión trasera o tracción total. Mucha tecnología, alta asistencia en seguridad, habitabilidad, versatilidad y volumen de carga, que van de los 362 litros del EV2 a los 828 del EV9 en configuración de cinco plazas, y hasta los 1.330 litros del PV5 Passenger de cinco plazas, redondean el producto.

El éxito de Stellantis va más allá de los coches, incluso de las furgonetas. Tienen una división cuyos resultados están sorprendiendo: se trata del mundo Camper. Porque siete de cada diez Campers que circulan por las carreteras del continente europeo lo hacen sobre un modelo de la gama Stellantis Pro One.

En las últimas dos décadas, se han comercializado más de 2 millones de unidades de esta división de Stellantis

En primer lugar, está la Citroën Holidays, que ofrece todo lo necesario para cuatro personas: camas, cocina, mesa desmontable, techo retráctil y asientos delanteros pivotantes.

En el caso de Opel y Peugeot, recurren al carrocero español Tinkervan para camperizar en cuestión de minutos sus dos monovolúmenes, ofreciendo, por un lado, el Zafira, equipado con nevera portátil, modulo extraíble de cocina, cortinas en cristales, toldo…; y, por otro, el Traveller.

El Traveller cuenta con tres espacios de vida diferenciados: un dormitorio en el techo elevable; una cama sobre el maletero y la fila trasera de asientos; y un salón, gracias a la mesa plegable y los asientos giratorios.

Por último, está la Fiat Ducato, la base para autocaravanas más vendida de Europa, con 40 años de referencia.

La firma Nomade Nation diseña y fabrica sus vehículos en Barcelona y emplea la Ducato L3H2 en sus gamas Neo y Space. Contando con mobiliario de madera, baños estancos completos, cocina, doble cama, un proyector e incluso una zona exterior con un gran toldo y equipación estilo camping.

Coches procedentes de siete países y con distintas tecnologías multienergía, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, GLP… compiten por el máximo reconocimiento en una de las convocatorias más disputadas de los últimos años: el Premio ABC al Mejor Coche del Año 2027.

El jurado está formado por 100 profesionales especializados en representación de los medios de información de motor más importantes del país, entre los cuales está nuestro director, Fernando Gómez Blanco y nuestro subdirector, Álvaro Turiel. Ellos son dos de los jurados que componen este prestigioso galardón que ya celebra su edición número 55.

Los candidatos son quince: BYD Dolphin G, Changan Deepal S05, Cupra Raval, DS Nº7, Ebro S900, Geely E2, GWM Ora 5, KIA EV2, Leapmotor B05, Mercedes-Benz GLC Eléctrico, Omoda 7, Renault Clio, Skoda Epiq, Toyota RAV4 y el Volkswagen ID.Polo.

544 CV de potencia, de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,8 segundos, y 90 kilómetros de autonomía eléctrica. Podrían ser prestaciones de un superdeportivo o de un SUV premium, pero en esta ocasión estamos hablando de un todoterreno.

El recién presentado Denza Bao 5, con 4,92 metros de largo y 1,93 de alto, ha sido diseñado siguiendo la estela visual de los 4x4 clásicos: frontal alto, carrocería cuadrada con abultados pasos de rueda, rieles de techo y un portón trasero de apertura lateral con un cofre estilo rueda de repuesto.

Sus cotas todoterreno pasan por una altura libre de 220 mm, ángulos de ataque de 34°, ventral de 19º, y 29º de salida. Al igual que el exterior su interior es grande, con acabados de muy alto nivel y confortable.