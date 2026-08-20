Las razones por las que los conductores de coches eléctricos son más felices con sus vehículos que los de combustión

La satisfacción al volante también puede servir para comparar las distintas tecnologías de propulsión. Así lo refleja la edición 2026 del estudio U.S. Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) de JD Power, que sitúa a los vehículos eléctricos de batería (BEV) por delante de los modelos de gasolina, diésel e híbridos en prácticamente todos los aspectos analizados.

La investigación ha estudiado la experiencia de 78.514 propietarios en Estados Unidos durante los primeros 90 días con su vehículo y analiza hasta qué punto disfrutan de él. Para establecer esta valoración se tienen en cuenta 37 atributos diferentes, relacionados tanto con el funcionamiento como con la experiencia a bordo.

Entre los elementos evaluados se encuentran aspectos como el confort de acceso al habitáculo, la aceleración, el comportamiento dinámico, el diseño o el sistema de infoentretenimiento, además de la impresión general que genera el automóvil.

Los eléctricos mejoran su valoración

Los resultados de la edición de este año muestran una evolución especialmente positiva para los eléctricos. Según los resultados obtenidos, los BEV registran el mayor crecimiento interanual en satisfacción entre las tecnologías de propulsión estudiadas, con una subida de 22 puntos respecto a la edición anterior.

A su vez, los eléctricos consiguen situarse por encima de los vehículos con motor de combustión interna en casi todas las categorías.Además, la diferencia es especialmente destacada en el apartado relacionado con el sistema de propulsión.

La consultora apunta a varios aspectos de la conducción eléctrica para explicar esta valoración, entre ellos la respuesta inmediata del motor, la suavidad de funcionamiento y el refinamiento. El estudio también refleja que la propia experiencia al volante tiene cada vez más importancia a la hora de valorar un automóvil.

El estudio también recoge las marcas que obtienen las mejores valoraciones. Porsche mantiene el primer puesto entre los fabricantes premium por tercer año consecutivo, mientras que MINI lidera entre las marcas generalistas.

Por modelos, BMW fue el grupo que consiguió más victorias, con seis primeros puestos en sus respectivas categorías. Hyundai y Kia también lograron situar varios de sus vehículos entre los mejor valorados dentro de sus segmentos.